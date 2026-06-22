Prevenire le molestie sul luogo di lavoro: a Biella imprese, istituzioni e parti sociali a confronto

Promuovere ambienti di lavoro sicuri, rispettosi e inclusivi, fornendo alle imprese strumenti concreti per prevenire comportamenti molesti e gestire correttamente eventuali segnalazioni. È questo l'obiettivo del convegno “Prevenire le molestie sul luogo di lavoro – Obblighi e soluzioni concrete per le imprese”, organizzato dalla Consigliera di Parità della Provincia di Biella Erika Vallera, nell'ambito delle attività del Tavolo provinciale per la Certificazione di Genere, che la stessa coordina.

L'incontro si terrà giovedì 2 luglio, dalle 14.30 alle 17.30, presso la Sala Becchia della Provincia di Biella.

L'iniziativa nasce dalla consapevolezza che la prevenzione delle molestie rappresenta oggi una responsabilità sempre più rilevante per le organizzazioni, non solo sotto il profilo etico e sociale, ma anche dal punto di vista della gestione aziendale, della tutela delle persone e della riduzione dei rischi organizzativi e reputazionali.

Il convegno si rivolge in particolare a imprenditori, dirigenti, responsabili delle risorse umane, consulenti del lavoro, professionisti e figure aziendali coinvolte nella gestione del personale, con un approccio volutamente pratico e orientato alle esigenze delle imprese.

Nel corso del pomeriggio verranno affrontati i principali aspetti legati alla prevenzione delle molestie nei luoghi di lavoro, analizzando strumenti di tutela, misure organizzative, responsabilità del datore di lavoro e possibili conseguenze sul piano giudiziario.

Ad aprire i lavori saranno l'Avv. Tatiana Biagioni, Presidente Nazionale AGI, e la Dr.ssa Roberta Postiglione, che approfondiranno gli strumenti e le tecniche di prevenzione e tutela oggi disponibili.

Il dr. Lorenzo Cordera affronterà il tema della valutazione del rischio e delle misure organizzative che le aziende possono adottare per prevenire situazioni di criticità.

L'Avv. Rodolfo Rosso illustrerà il ruolo e le responsabilità del datore di lavoro, soffermandosi sulle azioni preventive e sulle corrette modalità di gestione delle segnalazioni.

La Dr.ssa Patrizia Orlandi, funzionaria dell'Ispettorato Territoriale del Lavoro di Biella, offrirà un contributo dedicato agli aspetti collegati alle dimissioni in relazione a situazioni di molestie sul luogo di lavoro.

Particolarmente significativo sarà il confronto tra le parti sociali, affidato a Marta Bovolenta, Segretaria Generale FILCTEM CGIL Biella, e al Dr. Enrico Correale, Responsabile Relazioni Industriali e Welfare dell'Unione Industriale Biellese, che porteranno il punto di vista delle rappresentanze dei lavoratori e delle imprese sul ruolo della prevenzione e della cultura organizzativa.

Chiuderà il quadro degli interventi la Dr.ssa Marta Zavatta, Giudice del Lavoro del Tribunale di Biella, che illustrerà cosa accade quando gli strumenti di tutela non risultano sufficienti e la controversia approda in sede giudiziaria, con particolare attenzione agli aspetti probatori.

«La prevenzione delle molestie nei luoghi di lavoro – sottolinea la Consigliera di Parità della Provincia di Biella Erika Vallera – rappresenta una sfida che coinvolge mondo del lavoro e istituzioni. L'obiettivo dell'incontro è offrire alle aziende indicazioni concrete e strumenti operativi per promuovere ambienti di lavoro rispettosi della dignità delle persone, contribuendo al tempo stesso a rafforzare la qualità organizzativa e la sostenibilità sociale delle imprese».

L'evento è gratuito con iscrizione obbligatoria.

L'Ordine degli Avvocati di Biella e l'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Biella riconoscono ai propri iscritti i crediti formativi previsti per la partecipazione all'iniziativa.

Informazioni

Convegno: Prevenire le molestie sul luogo di lavoro – Obblighi e soluzioni concrete per le imprese

Data: Giovedì 2 luglio 2026

Orario: 14.30 – 17.30

Sede: Sala Becchia – Provincia di Biella

Partecipazione gratuita con iscrizione obbligatoria.