Pettinengo, chiude temporaneamente l’Ufficio Anagrafe

Il Comune di Pettinengo informa la cittadinanza che fino a martedì 23 giugno 2026, l’Ufficio Anagrafe, Stato Civile, Demografici e carte d’identità resterà chiuso al pubblico.

Per il rilascio di certificati o carte d’identità sarà possibile rivolgersi ai Comuni limitrofi. Le carte d’identità già in deposito presso l’ufficio potranno invece essere ritirate durante gli orari di apertura dell’Ufficio protocollo e scuola.

Nel periodo compreso tra il 15 e il 23 giugno 2026, l’Ufficio protocollo e scuola sarà aperto nelle giornate di martedì e giovedì, dalle 9 alle 11.