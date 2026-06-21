Calcio, la Valle Cervo San Lorenzo si presenta: valorizzazione del territorio e dei giovani con un occhio al futuro

Il Ferragosto Andornese ha fatto da cornice alla presentazione ufficiale della nuova società Valle Cervo San Lorenzo, in occasione della festa di fine stagione che ha riunito atleti, famiglie, dirigenti e amministratori del territorio.

La nascita della nuova realtà sportiva rappresenta un importante passo per il calcio della Valle Cervo e si fonda su obiettivi chiari: valorizzare il territorio, investire sui giovani e costruire una società solida, competente e capace di guardare al futuro.

Durante la serata è stato illustrato il progetto che guiderà la società nei prossimi anni, con particolare attenzione al settore giovanile e alla crescita dei bambini, considerati il patrimonio più importante per il futuro del movimento sportivo della vallata. Un percorso che punta non solo ai risultati sul campo ma anche alla formazione educativa e sociale dei ragazzi.

Numerosi gli attestati di stima e gli auguri di buon lavoro espressi dai sindaci presenti, che hanno evidenziato il valore di una società nata per unire il territorio e offrire nuove opportunità alle famiglie della Valle Cervo.

Importante anche il messaggio arrivato dall'amministrazione comunale di Andorno Micca, dove la società ha la propria sede e dove sorge lo storico campo sportivo. Il sindaco Davide Crovella ha confermato che continuerà ad esserci come sempre la disponibilità del Comune a collaborare con la nuova società affinché possa crescere e diventare un punto di riferimento per tutto il territorio.

Nel corso della presentazione è stato inoltre sottolineato il lavoro svolto per migliorare e valorizzare l'impianto sportivo di Andorno Micca grazie agli interventi promossi e seguiti dall'assessore Andrea Ferrero. Opere che hanno contribuito a rendere la struttura ancora più funzionale e attrattiva, inserita in un contesto paesaggistico che rappresenta un unicum nel panorama sportivo biellese.

La qualità dell'impianto ha trovato un'importante conferma nella scelta della Biellese 1902, che svolgerà proprio ad Andorno Micca la prima settimana della preparazione atletica estiva della prima squadra come anticipato dal presidente Alessandro Blotto durante il suo intervento.

La Valle Cervo San Lorenzo si presenta dunque come una nuova realtà che nasce dall'unione di competenze, passione e radicamento territoriale, con l'ambizione di diventare un punto di riferimento per lo sport della vallata e di offrire ai giovani un ambiente sano, organizzato e ricco di opportunità.