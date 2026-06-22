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EVENTI | 22 giugno 2026, 06:50

Ecco cosa è successo a Biella nel weekend dal 19 al 21 giugno 2026

Dall'attualità alla cronaca, dalla politica allo sport, passando per gli eventi.

Ecco cosa è successo a Biella nel weekend dal 19 al 21 giugno 2026

Ecco cosa è successo a Biella nel weekend dal 19 al 21 giugno 2026

Costume e società

Da Gaglianico al Lago d’Orta e in Valsesia, 200 chilometri in sella ai Ciao per solidarietà

Cronaca

Biella, nasconde droga in bocca durante un controllo e tenta la fuga: denunciato 39enne 

Tamponamento tra veicoli lungo la 758 a Vigliano Biellese

Biella, incendio di sottobosco tra Pavignano, Vaglio e Colma

Valdengo, auto fuori strada contro una recinzione

Furente lite a Cerrione con spintoni e un pugno, arrivano i Carabinieri 

Tentano di entrare in casa ma scatta l’allarme, ladri in fuga a Cavaglià

Biella, sterpaglie a fuoco: scatta l’allarme in serata al Vandorno

Fumo da un locale, a Lessona scattano i controlli dei Vigili del Fuoco

Biella, animi accesi in centro: spunta anche un machete

Cultura e spettacoli

Caparezza conquista i biellesi, a Sordevolo spettacolo scenografico e tanta musica

Eventi 

Biella rende omaggio ai Bersaglieri, inaugurato il monumento in piazza La Marmora

Biella, spazio agli appassionati di moto d'epoca

190° di fondazione del corpo dei Bersaglieri, un tuffo nel passato a Palazzo Lamarmora 

A Rosazza si celebra la magia della notte romantica tra musica e cene al chiaro di luna

Sport

Gazzetto e Canale tagliano il traguardo a l’“8 di Tavigliano”

Calcio, la Valle Cervo San Lorenzo si presenta: valorizzazione del territorio e dei giovani con un occhio al futuro

La Quat Pass per Pralung, Marco D’Eusebio e Degiugno sono 1° al traguardo 

Valdilana, il Trail Oasi Zegna richiama quasi 600 runners: ecco i vincitori delle tre gare

Redazione

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