Ecco cosa è successo a Biella nel weekend dal 19 al 21 giugno 2026

Costume e società
Da Gaglianico al Lago d’Orta e in Valsesia, 200 chilometri in sella ai Ciao per solidarietà
Cronaca
Biella, nasconde droga in bocca durante un controllo e tenta la fuga: denunciato 39enne
Tamponamento tra veicoli lungo la 758 a Vigliano Biellese
Biella, incendio di sottobosco tra Pavignano, Vaglio e Colma
Valdengo, auto fuori strada contro una recinzione
Furente lite a Cerrione con spintoni e un pugno, arrivano i Carabinieri
Tentano di entrare in casa ma scatta l’allarme, ladri in fuga a Cavaglià
Biella, sterpaglie a fuoco: scatta l’allarme in serata al Vandorno
Fumo da un locale, a Lessona scattano i controlli dei Vigili del Fuoco
Biella, animi accesi in centro: spunta anche un machete
Cultura e spettacoli
Caparezza conquista i biellesi, a Sordevolo spettacolo scenografico e tanta musica
Biella rende omaggio ai Bersaglieri, inaugurato il monumento in piazza La Marmora
Biella, spazio agli appassionati di moto d'epoca
190° di fondazione del corpo dei Bersaglieri, un tuffo nel passato a Palazzo Lamarmora
A Rosazza si celebra la magia della notte romantica tra musica e cene al chiaro di luna
Sport
Gazzetto e Canale tagliano il traguardo a l’“8 di Tavigliano”
Calcio, la Valle Cervo San Lorenzo si presenta: valorizzazione del territorio e dei giovani con un occhio al futuro
La Quat Pass per Pralung, Marco D’Eusebio e Degiugno sono 1° al traguardo
Valdilana, il Trail Oasi Zegna richiama quasi 600 runners: ecco i vincitori delle tre gare