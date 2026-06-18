Passione di Sordevolo, boom di candidature ai casting e approdo in RAI

A circa un anno dalla Prima dello spettacolo della “Passione di Sordevolo” (Biella) le iscrizioni ai casting stanno procedendo oltre le aspettative. Dall’apertura della scorsa settimana sono ormai più di 100 gli aspiranti che hanno avanzato la loro candidatura per i ruoli dello spettacolo, riprova dell’entusiasmo che sta iniziando a crescere in tutto il Biellese per la stagione 2027. Data l’alta affluenza di iscrizioni registrata in meno di una settimana, la regia ha iniziato a esaminare le prime domande ricevute e ha riscontrato con sorpresa e soddisfazione come la media dei candidati provenienti da fuori Sordevolo sia molto alta.

Quella dell’affluenza alle iscrizioni ai casting non è l’unica novità delle ultime ore per l’Associazione Teatro Popolare di Sordevolo. Lunedì 15 giugno il Presidente Stefano Rubin Pedrazzo e il Responsabile della Commissione Regia Gian Marco Pidello sono stati ospiti di un programma televisivo RAI condotto da Cristiano Gatti. L’obiettivo di questo passo è quello di raccontare le radici dello spettacolo a un vasto pubblico, valorizzando i valori alla base della “Passione di Sordevolo” e ripercorrendo una tradizione che vive da oltre due secoli. Si tratta di un evento nato in una piccola realtà locale, ma che per la tradizione che lo contraddistingue e lo spirito che anima chi vi partecipa, merita di essere valorizzato anche al di fuori del comune e della provincia in cui si tiene.

I dettagli del programma RAI non sono per ora stati resi noti: si tratta di una sorpresa per tutto il Biellese, area protagonista della “Passione di Sordevolo”. Lo spettacolo deve prendere una nuova direzione a partire da questa edizione e i casting lo dimostrano con i fatti: la Passione è del Biellese e non solo più del comune di Sordevolo. Questo non è solamente dovuto alla volontà di crescere dello spettacolo, ma anche all’attrattività culturale che quest’iniziativa esercita. A livello turistico infatti la Passione rappresenta un’occasione per tutta la Provincia di Biella di mettere in luce i suoi angoli nascosti, risaltando la sua offerta paesaggistica e culturale.