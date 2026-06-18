Estate a Oropa: al via la stagione di concerti e visite guidate alla scoperta del patrimonio culturale

Con il primo weekend dell'estate prende ufficialmente il via il calendario degli appuntamenti estivi del Santuario di Oropa, un ricco programma che fino all'autunno accompagnerà visitatori e pellegrini tra musica, arte e natura. Concerti, visite guidate e iniziative speciali offriranno occasioni uniche per scoprire il patrimonio storico, artistico e paesaggistico del complesso mariano.

Ad aprire la stagione, sabato 20 giugno, saranno due appuntamenti che uniscono cultura e musica. Alle ore 15 è in programma la visita guidata al Cimitero Monumentale, mentre alle ore 21 la Basilica Antica ospiterà il concerto del mezzosoprano Anna Giumentaro e dell'organista Giuseppe Radini. Domenica 21 giugno, il consueto appuntamento alle ore 11 con la visita guidata al Santuario, al Tesoro e agli Appartamenti Reali dei Savoia.

Concerto di musiche sacre

L'evento musicale si inserisce nelle celebrazioni della Festa della Musica, la manifestazione internazionale che ogni anno accompagna il solstizio d'estate e che viene tradizionalmente celebrata il 21 giugno. Nell’atmosfera raccolta della Basilica Antica, i musicisti proporranno un intenso percorso musicale attraverso alcune delle più celebri pagine del repertorio sacro dal Barocco al Novecento. Il programma comprende musiche di Händel, Bach, Mozart, Franck, Perosi, Giordano e altri autori che hanno saputo tradurre in musica la preghiera e la spiritualità, valorizzando le sonorità dell'organo e la profondità espressiva della voce. L'ingresso è libero.

Visita al Cimitero Monumentale

Sabato 20 giugno si terrà il primo dei quattro appuntamenti (Sabato 18 luglio ore 15. Lunedì 10 agosto e venerdì 14 agosto ore 11) con la visita al Cimitero Monumentale. Accompagnati da guide abilitate, i partecipanti potranno scoprire i principali monumenti funerari del cimitero di Oropa, luogo di grande interesse storico, artistico e paesaggistico.

Realizzato nel 1874 con ampi porticati a emiciclo e una cappella centrale, il cimitero custodisce importanti testimonianze dell'architettura funeraria locale. Tra le opere più significative spiccano quelle dello scultore casalese Leonardo Bistolfi, protagonista del Simbolismo italiano, e del lombardo Odoardo Tabacchi. Dal 1888 iniziò inoltre a svilupparsi il cosiddetto "cimitero bosco", area particolarmente suggestiva che accoglie le sepolture delle più importanti famiglie biellesi, tra cui la celebre edicola piramidale che conserva le spoglie dello statista Quintino Sella.

Ritrovo presso lo chalet davanti ai cancelli del Santuario.

Prenotazioni https://www.santuariodioropa.it/visite-guidate-al-santuario-di-oropa-2/

Gli appuntamenti dell’estate

La stagione musicale estiva proseguirà con un ricco calendario che porterà a Oropa interpreti di grande rilievo. In programma concerti dedicati all'opera di Beethoven con Sergio Patria ed Elena Ballario, serate organistiche con Giuseppe Radini, Salvatore Reitano, Rodolfo Bellatti e Sebastiano Domina, oltre all'atteso appuntamento di venerdì 17 luglio con "Uno Stradivari al Cinema" con Guido Rimonda e Camerata Ducale. Non mancheranno proposte originali come il concerto "Polifonia a due" per violino e violoncello e le suggestive serate sotto le stelle con l’arpa di Eleonora Perolini sulla terrazza della Basilica Superiore.

Accanto alla programmazione musicale, si arricchisce il calendario delle visite guidate che consentono di approfondire la storia, l'arte, e l’architettura del Santuario. Tutte le domeniche e nei giorni festivi sono previste visite al Santuario, al Museo dei Tesori e agli Appartamenti Reali dei Savoia, affiancate da numerosi itinerari tematici dedicati al Sacro Monte, al Cimitero Monumentale, alla Passeggiata dei Preti, agli Ex voto, alla Biblioteca Storica e al periodo della Belle Époque quando arrivava il trenino a Oropa. Tornano inoltre le apprezzate visite serali alla Basilica Antica e alla Basilica Superiore con salita alla Cupola illuminata e alla terrazza panoramica.

Novità dell'estate 2026 sono le passeggiate naturalistiche in programma nei fine settimana di luglio e agosto, un'occasione per scoprire accompagnati da guide abilitate la straordinaria conca di Oropa, i suoi ambienti naturali, la biodiversità alpina e gli aspetti paesaggistici.

PROSSIMI APPUNTAMENTI:

Venerdì 26 giugno

Ore 21: Concerto “Integrale delle sonate di Beethoven”- 1a parte

Sergio Patria, violoncello. Elena Ballario, pianoforte

Basilica Antica

Venerdì 3 luglio

Ore 21: Concerto “Integrale delle sonate di Beethoven”- 2a parte

Sergio Patria, violoncello. Elena Ballario, pianoforte

Basilica Antica

Venerdì 10 luglio

Ore 21: Concerto d’organo. Giuseppe Radini.

Basilica Antica

Venerdì 17 luglio

Ore 21: Concerto “Uno Stradivari al Cinema” con Guido Rimonda e Camerata Ducale

Basilica Antica

Venerdì 24 luglio

Ore 21: Concerto d’organo. Salvatore Reitano

Basilica Antica

Venerdì 31 luglio

Ore 21: Concerto d’organo. Rodolfo Bellatti

Basilica Antica

Domenica 2 agosto

Ore 20.45 : Visita guidata

Ore 21.30: Concerto Creatività giovanile “Polifonia a due”

Piercarlo Sacco, violino. Camilla Patria, violoncello

Musiche di Glass, Beethoven, Ravel, Halvorsen

Venerdì 7 agosto

Ore 21: Concerto d’organo. Sebastiano Domina

Basilica Antica

Domenica 9 agosto

Ore 21: Concerto d’arpa sotto le stelle. Eleonora Perolini

Terrazza della Basilica Superiore

Lunedì 10 agosto

Ore 21: Concerto d’arpa sotto le stelle. Eleonora Perolini

Terrazza della Basilica Superiore

Giovedì 13 agosto

Ore 21: Visita guidata serale alla Biblioteca Storica. A cura di Fabrizio Gremmo

Venerdì 14 agosto

Ore 21: Concerto d’organo. Sebastiano Domina

Basilica Antica

Sabato 15 agosto

Ore 21: Fiaccolata dell’Assunta

Venerdì 21 agosto

Ore 21: Concerto d’organo. Giuseppe Radini

Basilica Antica

Venerdì 28 agosto

Ore 21: Concerto d’organo. Giuseppe Radini

Basilica Antica

Sabato 12 e domenica 13 settembre

Fiera di San Bartolomeo e raduno della Pezzata Rossa d’Oropa

VISITE GUIDATE

Tutte le domeniche e festivi

Ore 11: Visita guidata al santuario, al Museo dei tesori e Appartamenti Reali dei Savoia.

Visite straordinarie:

Sabato 20 giugno

ore 15 Visita guidata al Cimitero Monumentale

Sabato 27 giugno

ore 15 Visita guidata "Quando arrivava il trenino: Oropa nella belle Époque"

Sabato 4 luglio

ore 15 Visita guidata al Sacro Monte

ore 21 Visita sotto le stelle alla Basilica Superiore con salita alla Cupola

Sabato 11 luglio

ore 15 Visita guidata alla Passeggiata dei Preti

ore 21 Visita sotto le stelle alla Basilica Superiore con salita alla Cupola

Sabato 18 luglio

ore 15 Visita guidata al Cimitero Monumentale

ore 21 Visita sotto le stelle alla Basilica Superiore con salita alla Cupola

Sabato 25 luglio

ore 15 Visita guidata "Storie di gratitudine: un viaggio tra gli ex voto e la devozione popolare"

ore 21 Visita sotto le stelle alla Basilica Superiore con salita alla Cupola

Sabato 1 agosto

ore 15 Visita guidata al Sacro Monte

ore 21 Visita sotto le stelle alla Basilica Superiore con salita alla Cupola

Sabato 8 agosto

ore 15 Visita guidata "Quando arrivava il trenino: Oropa nella belle Époque"

ore 21 Visita sotto le stelle alla Basilica Superiore con salita alla Cupola

Lunedì 10 agosto

ore 11 Visita guidata al Cimitero Monumentale

Martedì 11 agosto

ore 11 Visita guidata al Santuario, al Museo dei Tesori e agli Appartamenti Reali dei Savoia

Mercoledì 12 agosto

ore 11 Visita guidata al Sacro Monte

ore 21 Visita sotto le stelle alla Basilica Antica

Giovedì 13 agosto

ore 11 Visita guidata al Santuario, al Museo dei Tesori e agli Appartamenti Reali dei Savoia

Venerdì 14 agosto

ore 11 Visita guidata al Cimitero Monumentale

Sabato 15 agosto

ore 11 Visita guidata al Santuario, al Museo dei Tesori e agli Appartamenti Reali dei Savoia

ore 15 Visita guidata al Sacro Monte

Sabato 22 agosto

ore 15 Visita guidata alla Passeggiata dei Preti

ore 21 Visita sotto le stelle alla Basilica Superiore con salita alla Cupola

Giovedì 27 agosto

ore 21 Visita sotto le stelle alla Basilica Antica nell’anniversario dell’Incoronazione

Sabato 29 agosto

ore 15 Visita guidata "Quando arrivava il trenino: Oropa nella belle Époque"

ore 21 Visita sotto le stelle alla Basilica Superiore con salita alla Cupola

Sabato 5 settembre

ore 15 Visita guidata al Sacro Monte

PASSEGGIATE NATURALISTICHE

Ritrovo al Piazzale della Busancano

Tutte le domeniche di luglio e agosto

Ore 10 e ore 15: Passeggiata naturalistica nei dintorni del santuario (durata ca. 1h30’) con possibilità di visitare il Giardino Botanico

ESCURSIONI

Ritrovo al Piazzale della Busancano

Sabato 4 luglio Ore 9.15: Escursione guidata al Poggio Frassati

Sabato 18 luglio Ore 9.15: Escursione ad anello al Lago delle Bose

Sabato 25 luglio Ore 17.30: Escursione guidata al Rifugio Rosazza con aperitivo

Sabato 15 agosto Ore 9.15: Escursione guidata al Lago delle Bose

Sabato 22 agosto Ore 17.30: Escursione guidata al Rifugio Rosazza con aperitivo

Sabato 29 agosto Ore 9.15: Escursione ad anello al Monte Cucco