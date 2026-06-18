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Biella | 18 giugno 2026, 07:20

Comune di Biella: altre due assunzioni a tempo pieno e indeterminato

Per un posto di Specialista dell'area tecnica e per un posto di Specialista informatico, con scadenza 6 luglio.

Comune di Biella: altre due assunzioni a tempo pieno e indeterminato

Comune di Biella: altre due assunzioni a tempo pieno e indeterminato

L'ufficio Personale del Comune di Biella comunica che sono aperte le candidature per la copertura di due posti a tempo pieno e indeterminato. 

 Sono aperte le candidature per il concorso per la copertura a tempo pieno e indeterminato di 1 posto di Specialista dell'area tecnica - scadenza: 6 luglio 2026 alle ore 12:00, sotto il collegamento al link INPA creando il bottoncino in blu "bando e candidatura".

https://portale.inpa.gov.it/ui/public-area/concoursedetail/86e0ca2a8b824bf289873656cba48acc

 Sono aperte le candidature per il concorso per la copertura a tempo pieno e indeterminato di 1 posto di Specialista informatico - scadenza: 6 luglio 2026 alle ore 12:00, sotto il collegamento al link INPA creando il bottoncino in blu "bando e candidatura".

https://portale.inpa.gov.it/ui/public-area/concoursedetail/9f5e235f7745450187fb930c78354a14

c. s. Comune Biella g. c.

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