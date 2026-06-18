Comune di Biella: altre due assunzioni a tempo pieno e indeterminato

L'ufficio Personale del Comune di Biella comunica che sono aperte le candidature per la copertura di due posti a tempo pieno e indeterminato.

Sono aperte le candidature per il concorso per la copertura a tempo pieno e indeterminato di 1 posto di Specialista dell'area tecnica - scadenza: 6 luglio 2026 alle ore 12:00, sotto il collegamento al link INPA creando il bottoncino in blu "bando e candidatura".

https://portale.inpa.gov.it/ui/public-area/concoursedetail/86e0ca2a8b824bf289873656cba48acc

Sono aperte le candidature per il concorso per la copertura a tempo pieno e indeterminato di 1 posto di Specialista informatico - scadenza: 6 luglio 2026 alle ore 12:00, sotto il collegamento al link INPA creando il bottoncino in blu "bando e candidatura".

https://portale.inpa.gov.it/ui/public-area/concoursedetail/9f5e235f7745450187fb930c78354a14