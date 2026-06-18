Raccolta rifiuti, a Vigliano l’ecocalendario di luglio-dicembre 2026: Vazzoler annuncia le novità per il prossimo anno

“L’ecocalendario 2026, per i mesi da luglio a dicembre, è consultabile sul sito del Comune: questo strumento continua ad essere utile, così come ci confermate costantemente, consentendo di raggiungere significative percentuali di raccolta differenziata. Vigliano, infatti, si segnala per un ottimo dato in tale ambito: 84,89%, dai dati Ispra 2024. Proseguire in questa strada, ed evitare tutti gli imballaggi inutili per ridurre il conferimento dei rifiuti, ci consentirà di ottenere risultati ancora migliori”.

A parlare il sindaco di Vigliano Biellese Cristina Vazzoler, che annuncia alcune novità, previste per il prossimo periodo: “Dal 1° gennaio 2027, nel periodo invernale, la raccolta dell’organico sarà effettuata una volta a settimana mentre i due passaggi saranno mantenuti per il periodo estivo. Sempre a partire dal prossimo anno, gradualmente, i cassonetti per la raccolta dei rifiuti indifferenziati dei condomini con più di dodici utenze, saranno sostituiti dai nuovi, dotati di calotte: questo cambiamento determinerà un preventivo passaggio per la consegna delle tessere agli aventi diritto e le opportune informazioni sull’utilizzo. Inoltre, nel primo semestre del 2027, la raccolta degli sfalci verdi sarà modificata ed i sacchi bianchi saranno sostituiti da contenitori carrellati. Ogni dettaglio vi verrà via via fornito all’avvicinarsi del momento di effettivo cambiamento”.

Infine, un ringraziamento finale a “tutti coloro che giornalmente effettuano correttamente la raccolta degli scarti perché è il senso civico di ciascuno di noi che può fare davvero la differenza”.