Trasporto pubblico locale, il Comune di Biella conferma le agevolazioni tariffarie

La giunta comunale di Biella ha approvato la conferma delle tariffe agevolate del trasporto pubblico urbano, che entreranno in vigore dal 1° luglio 2026, mantenendo invariato il costo degli abbonamenti per i cittadini nonostante l'adeguamento tariffario disposto dall'Agenzia della Mobilità Piemontese.

L'Agenzia ha infatti deliberato l'aggiornamento delle tariffe regionali in base al tasso di inflazione programmata. Per il servizio urbano di Biella, integrato con quello extraurbano, l'abbonamento mensile ordinario passerebbe da 37 a 37,50 euro. L'amministrazione comunale ha invece deciso di continuare a sostenere economicamente questa differenza, consentendo agli utenti di acquistare l'abbonamento mensile ordinario al costo di 35 euro, confermando inoltre tutte le altre agevolazioni già in vigore.

Dal 1° luglio 2026 le tariffe per il servizio urbano resteranno pertanto:

• Corsa semplice: 1,80 euro

• Abbonamento mensile ordinario: 35,00 euro anziché 37,50

• Abbonamento mensile anziani: 16,50 euro anziché 37,50

• Abbonamento mensile agevolato: 16,50 euro anziché 37,50

• Abbonamento mensile studenti: 10,50 euro anziché 37,50

Il Comune si farà carico della differenza rispetto alle tariffe stabilite dall'Agenzia della Mobilità Piemontese, con una compartecipazione economica coperta dalle risorse già stanziate a bilancio per il trasporto pubblico locale.

Il sindaco Marzio Olivero dichiara: «Abbiamo scelto di confermare integralmente le agevolazioni perché riteniamo che il trasporto pubblico sia un servizio essenziale e debba rimanere accessibile a tutti. In un momento in cui gli adeguamenti tariffari sono determinati da fattori esterni, il Comune interviene per tutelare il potere d'acquisto delle famiglie, degli studenti, degli anziani e di tutte le persone che utilizzano quotidianamente l'autobus. È una scelta di attenzione concreta verso i cittadini e di sostegno alla mobilità urbana.»

L'assessore ai Trasporti, Edoardo Maiolatesi, aggiunge: «Con questo provvedimento manteniamo inalterato il sistema delle agevolazioni senza modificare i requisiti di accesso e senza gravare sugli utenti. L'Amministrazione continuerà a farsi carico della quota di differenza tariffaria prevista dall'Agenzia della Mobilità Piemontese, garantendo continuità a una misura molto apprezzata e incentivando l'utilizzo del trasporto pubblico come alternativa sostenibile all'auto privata.»