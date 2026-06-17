Maturità 2026, a Biella studenti in piazza Duomo per cantare "Notte prima degli esami" FOTO e VIDEO

L'emozione è quella delle grandi occasioni. A poche ore dall'inizio dell'esame di Maturità, questa sera martedì 16 giugno molti studenti biellesi si sono dati appuntamento in piazza Duomo a Biella per vivere insieme uno dei momenti più attesi della vigilia: il tradizionale canto di "Notte prima degli esami", il celebre brano di Antonello Venditti diventato negli anni una sorta di inno per generazioni di maturandi.

L'appuntamento via whatshap con un tam tam che è iniziato nel pomeriggio, è stato fissato per le 21 e ha richiamato numerosi ragazzi pronti ad affrontare la prima prova dell'Esame. Tra sorrisi, fotografie e video condivisi sui social, gli studenti hanno voluto concedersi un momento di spensieratezza prima di immergersi nelle prove che li attendono. E non solo. Dopo Venditti e qualche lacrimuccia, quasi a voler sdrammatizzare i ragazzi si sono messi a ballare questa volta sulle note di "50 Special" dei Lùnapop. E poi via...abbracci e baci e chi di nuovo sui libri e chi a cercare di rilassarsi un po' prima del grande giorno.

Nel Biellese sono 1.142 i candidati che domani mattina si presenteranno sui banchi per affrontare la prima prova scritta, uguale per tutti gli indirizzi di studio. Si tratta del tema di italiano, che aprirà ufficialmente l'edizione 2026 della maturità.

Che dire...in bocca al lupo anche dalla nostra redazione di newsbiella.it