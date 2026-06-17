Un rinforzo per il pacchetto di mischia, ecco Nikolasi Muli per il Biella Rugby

Ancora un rinforzo per il pacchetto di mischia in vista della stagione 2026/2027: Biella Rugby annuncia l'arrivo del tallonatore neozelandese Nikolasi Muli, sesto nuovo innesto ufficializzato dal club in vista del prossimo campionato.

Classe 2003, nato ad Auckland l'11 settembre, 180 centimetri per 116 chilogrammi, Muli arriva a Biella dopo aver maturato importanti esperienze nel rugby neozelandese, distinguendosi nelle ultime stagioni nel National Provincial Championship (NPC), una delle competizioni più prestigiose del panorama rugbistico neozelandese.

Giocatore dalle origini tongane, Muli porta in dote grande fisicità, intensità e qualità nelle fasi statiche, caratteristiche che ne hanno fatto uno dei prospetti più interessanti del suo ruolo. Nel suo percorso di crescita ha vestito le maglie delle rappresentative d'élite Blues Under 18 e New Zealand Barbarians Under 20, confermando il proprio valore all'interno dei principali programmi di sviluppo del rugby neozelandese.

Dal 2023 al 2025 ha fatto parte dei Counties Manukau Steelers nel NPC, dopo aver completato tutta la trafila nel sistema di sviluppo della franchigia, dalle selezioni Under 19 alla squadra B. Nel 2024 ha inoltre conquistato il titolo del prestigioso torneo internazionale Hong Kong 10s con gli Shogun RFC, competizione che riunisce alcuni dei migliori giocatori e club invitati da tutto il mondo.

Tra i riconoscimenti ottenuti figurano il premio di Counties B Player of the Year, il titolo di Counties Manukau Club Player of the Year 2025 e l'assegnazione della prestigiosa Jonah Lomu Scholarship dell'Università AUT, riservata ad atleti che si distinguono per rendimento sportivo, leadership e risultati accademici.

"Biella mi ha dato la grande opportunità di rappresentare questo club e sono davvero entusiasta di unirmi alla squadra per la prossima stagione", racconta il nuovo tallonatore gialloverde. "Dalle conversazioni che ho avuto finora, ho percepito un ambiente ideale per continuare a sviluppare il mio gioco e contribuire agli obiettivi della società".

Parlando del proprio contributo alla squadra, Muli aggiunge: "Credo di poter portare una buona capacità di avanzamento palla, fisicità e affidabilità nelle fasi statiche. Mi considero un giocatore che lavora duramente sia durante gli allenamenti, sia nei giorni di partita e farò tutto il possibile per aiutare la squadra e contribuire a costruire una stagione di successo".

Tra i momenti più significativi della sua giovane carriera, il neozelandese indica il debutto nel NPC con la maglia degli Steelers ad appena 19 anni. "È stata un'esperienza estremamente importante che mi ha costretto a maturare rapidamente sia come giocatore sia come persona. Mi ha insegnato molto e ha contribuito a formare il mio carattere e il modo in cui oggi vivo e interpreto il rugby".

Fuori dal campo, Muli ama trascorrere il tempo con la famiglia e con il nipote, senza rinunciare ai momenti di convivialità con gli amici e ai tradizionali incontri legati alla cultura del Pacifico.

A presentare il nuovo acquisto è l'allenatore degli avanti di Biella Rugby, Niccolò Badocchi: “Nikolasi è un ragazzo giovane, ma che ha già dimostrato tanto in Nuova Zelanda, dove ha giocato nelle ultime stagioni in NPC. È un neozelandese con origini tongane, dotato di una grandissima fisicità e di un impatto molto importante. È un giocatore che interpreta il rugby con grande intensità ed è molto forte nelle fasi statiche. Speriamo possa diventare un elemento importante sia dentro sia fuori dal campo, dove mi auguro possa portare quell'approccio meticoloso e professionale che da sempre caratterizza il rugby neozelandese".

Sull'operazione interviene anche il direttore sportivo Corrado Musso: "Ci serviva un tallonatore di spessore e Muli è un giocatore che possiede ottime qualità sia in fase difensiva sia in fase offensiva. Ha maturato un'esperienza significativa ad alto livello: giocare nel NPC rappresenta un passaggio importante nella carriera di un rugbista ed è un riconoscimento del suo valore. Siamo convinti che possa dare un contributo importante alla nostra mischia chiusa e aggiungere qualità al reparto".

Con l'arrivo di Nikolasi Muli, Biella Rugby aggiunge ulteriore profondità, fisicità ed esperienza internazionale al proprio pacchetto di avanti, proseguendo il percorso di costruzione della rosa che affronterà la stagione 2026/2027.