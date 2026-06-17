Festival dei Giovani a Biella, quasi 2.500 passaggi e oltre 20 squadre ai tornei di Città Studi FOTO

Sabato 13 giugno il Campus di Città Studi Biella si è trasformata in un unico grande organismo fatto di gioventù, movimento ed energia. Dalle 16 alle 2, CONIFER 2026 — festival giovanile multidisciplinare giunto alla seconda edizione — ha coinvolto circa 2.500 giovani dentro il campus biellese, tra sport, musica e socialità. Una partecipazione che fa di questa edizione un vero e proprio successo.

Il pomeriggio è stato dedicato allo sport nei campi di basket, calcetto e volley del campus, con il CONIFER Sport Tournament: oltre 20 squadre si sono sfidate tra Street Basket 3v3, Calcetto 5v5 e Volley misto 6v6, in un'unica grande arena urbana aperta a tutta la città. Al calare della sera Città Studi ha acceso il CONIFER Music Stage. A infiammare il palco i Curly Brothers, nomi ormai affermati del panorama milanese e freschi dalle aperture di Ibiza, che hanno portato a Biella un'energia da club internazionale, trascinando la folla fino a notte fonda.

Perché è esattamente questo il senso del payoff “Born to Burn (&) Return”: non distruzione, ma trasformazione. Un'energia che brucia per lasciare un segno e, soprattutto, per tornare. “Per una notte Biella è sembrata Milano. E non è un caso: vogliamo dimostrare che anche qui i ragazzi possono vivere eventi della stessa qualità delle grandi città, senza doversene andare per trovarli. Curiamo ogni dettaglio, - dicono gli organizzatori di CONIFER- dall'estetica all'organizzazione, e portiamo sul territorio sponsor e partner importanti: sono loro i primi a credere che i giovani biellesi meritino tutto questo. CONIFER è un progetto che parte da loro e torna a loro — perché una città che offre spazi ai propri ragazzi è una città che decide di non perderli, oltre che attrarre ragazzi e ragazze da altri territori”.

In questo scenario, Città Studi Biella si è confermata un partner strategico, non solo per la concessione degli spazi, ma come vero e proprio incubatore dell'iniziativa. "Ospitare questa seconda edizione ha confermato, in modo inequivocabile, come il Campus di Città Studi sia il luogo per eccellenza sul Territorio in cui poter accogliere, progettare e organizzare eventi di questo calibro e con questa complessità logistica. – sottolinea il Giuseppe Distefano, Direttore Generale di Città Studi-. La giornata dello scorso sabato incarna perfettamente la nostra visione futura: Città Studi è un patrimonio di tutti, ma appartiene soprattutto ai Giovani. Non vogliamo che il Campus sia percepito esclusivamente come un luogo di studio e rigorosa formazione accademica delle tre Università presenti a Città Studi, ma come un ecosistema dinamico e pulsante. È uno spazio deve coniugare la crescita delle competenze con momenti di socializzazione e partecipazione, divertimento e sport. L'evento ha confermato che investire nei giovani significa anche offrire loro luoghi ed esperienze capaci di generare relazioni e senso di appartenenza. Un ringraziamento va, oltre agli enti promotori e finanziatori quali Comune di Biella, Provincia di Biella, Fondazione Cassa di Risparmio, Fondazione Biellezza e Unione Industriale Biellese, anche a CONIFER per l'ottima macchina organizzativa che ha saputo mettere in campo".

L'appuntamento è già fissato: CONIFER tornerà. CONIFER 2026 è organizzato dall’Associazione Biella Giovani Futuro APS, ente promotore per la natura no profit dell’evento, con accesso diretto alla community degli studenti biellesi, in collaborazione con Cattelan Culture S.r.l., agenzia di comunicazione che organizza eventi in tutta Italia, tra le prime a portare eventi non profit sul territorio biellese. L’evento rientra nel Festival dei Giovani: iniziativa del Comune di Biella nello specifico dall’Assessorato agli Eventi e Manifestazioni e alle Politiche Giovanili guidato dall’assessore Edoardo Maiolatesi, sostenuta da Provincia, Fondazione Cassa di Risparmio di Biella, Unione Industriale Biellese e Fondazione Biellezza.