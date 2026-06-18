Piazzo, Maiolatesi: "Al lavoro con Atap per una nuova linea ad anello"

Il 31 agosto dell'anno passato la ex funicolare, l'ascensore inclinato che collegava Biella piano con il borgo storico del Piazzo, è stato spento. Dal giorno seguente per salire al Piazzo il Comune ha attivato una navetta che però non convince: dovrebbe essere più piccola ed ecologica e la domenica i turisti non la utilizzano perché non è possibile acquistare il biglietto a bordo. Di qui il via di un confronto tra Comune e Atap proprio per migliorare il servizio e i collegamenti con il resto della città.

A fare il punto della situazione è l'assessore ai Trasporti Edoardo Maiolatesi, che spiega come il progetto sia ancora in fase di definizione ma rappresenti una delle priorità dell'amministrazione. "Non c'è ancora un quadro definitivo, ma stiamo lavorando con Atap per realizzare una nuova linea, un anello, che ha l'obiettivo di collegare il borgo storico del Piazzo con la parte bassa della città", afferma l'assessore.

L'idea allo studio punta a rendere più efficiente il servizio attraverso una nuova organizzazione dei collegamenti e l'eventuale utilizzo di mezzi di dimensioni ridotte. "L'obiettivo dell'amministrazione è efficientare la linea che collega il Piazzo, anche attraverso un anello e anche attraverso navette più piccole", sottolinea Maiolatesi.

Prima di arrivare a una soluzione definitiva, però, restano diversi aspetti da valutare. Tra questi i costi dell'operazione, le modalità di reperimento dei mezzi e la sostenibilità complessiva del progetto. "Per arrivare a quadrare tutte queste cose ci vuole ancora un po' di tempo, perché bisogna valutare i costi, il noleggio o l'acquisto delle navette. Ci sono tanti tasselli da mettere insieme e in queste settimane stiamo cercando di farlo", spiega.

Nel percorso saranno coinvolti anche la Regione Piemonte e l'Agenzia della Mobilità Piemontese. Proprio tra la fine di giugno e l'inizio di luglio dovrebbe svolgersi un incontro con l'assessore regionale ai Trasporti Marco Gabusi per approfondire il progetto e individuare le possibili soluzioni. L'obiettivo politico dell'amministrazione resta quello di migliorare e ottimizzare il trasporto pubblico verso il Piazzo, considerato un collegamento strategico per la città. "Il tema più importante è efficientare, migliorare e ottimizzare il servizio del Piazzo, perché per noi è fondamentale mantenere collegato il borgo storico della città", conclude l'assessore.