"Grazie per essere stata una madre con la M maiuscola, anzi, con tutte le lettere “grandi”"

"Grazie mamma. In ogni momento della tua lunga esistenza sei stata un modello di bontà ed onestà, un faro per chiunque abbia avuto la fortuna di conoscerti e non soltanto per noi figli, ai quali eri legata ancor più che alla tua stessa vita, sempre e comunque: la tua luce splendeva infondendo fiducia e stabilità a tutta la famiglia e papà Franco, che ti adorava, ogni giorno ringraziava per averti avuta in dono come sposa. Sei mancata il 13 giugno e il 15 sarebbe stato il vostro 76° anniversario di matrimonio: finalmente tornate a festeggiarlo insieme! Lui è venuto a prenderti per portarti alla grande festa su nel cielo, dove tante anime ti stavano aspettando per condividere insieme le gioie del paradiso che Dio ha preparato per noi. Ed incontrerai tutti i santi ai quali ti sei tanto raccomandata per ottenere grazie, più per gli altri che per te stessa: la famiglia, gli amici e per i più bisognosi, anche se non li conoscevi. Lassù ogni dolore è risanato, ogni cruccio appianato nella grazia del Signore. Noi restiamo quaggiù, privati di quel tuo sorriso contagioso, dell’abbraccio caldo e profumato di mamma, la tua forza d’animo, il coraggio, quella tua saggezza… spiazzante. Ma anche il tuo umorismo, coi tuoi scherzetti di bambina giocosa che ama rallegrare tutti i presenti (guardavi i film solo se facevano ridere: quanti Totò e Don Camillo ci siamo godute insieme, poi ci ripetevamo le battute, tu facevi anche quei tuoi disegnini buffissimi e storpiavi apposta le parole… quante risate!). Eri estremamente seria, però, in tutto ciò che ritenevi importante nella vita, fedele agli ideali in ogni aspetto della quotidianità; sei stata una stella che brillava, con discrezione, anche nelle notti più buie e quando tutti dormivano. La tua era una luce di generosità, altruismo, carità, perdono, compassione, vicinanza… Sempre. Non hai mai interrotto, nemmeno per un minuto, la tua missione prima come figlia e sorella, poi di sposa, madre ed amica fedele.

In questa vita terrena infatti avresti meritato molto di più in cambio di tutto ciò che sei stata e che hai fatto per noi. Ma gli umani, si sa, sono fallibili e spesso ingrati. Ora però tutto il Paradiso ti sta festeggiando come meriti e la festa sarà eterna, facendo sembrare un soffio quei tuoi 100 anni di luce per noi sulla Terra. Grazie per essere stata una madre con la M maiuscola, anzi, con tutte le lettere “grandi”, com’era grande, infinito, il bene che ci siamo volute e che ci vorremo sempre. Grazie, grande, vera Mamma."