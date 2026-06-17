Andorno Micca, Comune e cittadini a confronto per la nuova modalità di raccolta dell’immondizia

Serata di presentazione della nuova modalità di raccolta dell’immondizia. Ottimo riscontro nel comune di Andorno Micca, dove il sindaco Davide Crovella ha prima fatto un riassunto dei passaggi che hanno portato a rivedere le modalità di raccolta illustrando poi il nuovo calendario.

Non è mancata ovviamente un po' di polemica tra alcuni residenti che hanno sollevato alcuni dubbi ma tutto si è svolto in un clima di confronto propositivo. Tra i vari temi toccati anche la videosorveglianza per il contrasto agli abbandoni, lo smaltimento dell’olio esausto e del vetro.