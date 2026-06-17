Allerta caldo in Piemonte, in arrivo un'ondata di calore prolungata: picchi fino a 36-38 gradi

Sul Piemonte è in arrivo un’intensa e prolungata ondata di calore. L'espansione di un robusto anticiclone di origine nordafricana sull'Europa occidentale porterà, già dalle prossime ore, temperature decisamente superiori alla norma.

Lo riporta Arpa: "Per la giornata di oggi sono previste massime tra i 32 e i 35 °C, che saliranno a 33-36 °C da domani fino a sabato; il picco del caldo è atteso tra la domenica e l'inizio della prossima settimana, quando i termometri in pianura raggiungeranno i 36-38 °C. Anche le temperature minime aumenteranno nei prossimi giorni, portandosi ben al di sopra dei 20 °C specialmente nelle aree urbane, a causa dell’effetto dell’isola di calore urbana, impedendo il recupero psicofisico notturno. La combinazione di tutti questi fattori – il caldo torrido del giorno, l'assenza di refrigerio notturno (le cosiddette "notti tropicali") e la durata dell'ondata per più giorni consecutivi creeranno condizioni di forte disagio bioclimatico per diversi giorni. L'ondata di caldo durerà almeno fino a metà della settimana prossima".

Per limitare l'impatto del caldo sulla salute, si raccomanda di seguire scrupolosamente le linee guida le linee guida del Ministero della Salute ( Ministero della Salute – Linee guida e raccomandazioni sulle ondate di calore ).

Le indicazioni riportate costituiscono utili raccomandazioni da seguire durante l'intero periodo estivo, e non soltanto in occasione delle ondate di calore, contribuendo a rendere ancora più efficace il sistema di allerta piemontese ( WHO – Heat–Health Warning Systems Guidance ).

Si ricorda di consultare sempre il bollettino contenente le previsioni sulle ondate di calore e i canali di informazione per rimanere aggiornati sull'andamento delle temperature e delle condizioni critiche e che per qualsiasi sintomo o cambiamento delle condizioni di salute soprattutto dei soggetti fragili, rivolgersi al proprio medico di famiglia.