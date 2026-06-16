Con Top Race è festa al Golf Cavaglià FOTO

Sport e divertimento sabato scorso al Golf Club Cavaglià con il ritorno della Top Race, uno degli appuntamenti clou del calendario gare del circolo biellese che ha inaugurato la stagione estiva con cena, festa e karaoke a seguire. La competizione a squadre promossa da Lucio Salogni con la collaborazione di diversi sponsor si è giocata con formula pro-am (18 buche, validi 2 score su 4) e ha visto al via una settantina di partecipanti. Nel lordo ha prevalso il team composto Schellino Paolo, Magnani Giancarlo, Rohan Jay Silva e Protti Paolo con 83. Nel netto vittoria di Volpe Simone, Volpe Davide, Fileppo Alberto e Vaglio Tessitore Filippo con lo score di 98 punti seguiti al 2° netto da Tovo Davide, Protto Mario, Caroli Roberto e Caccianotti Francesco con 91 e al 3° netto da Ruggiero Luigi, Casalino Raffaella, Ferrara Roberto e Cavagna Antonella con 90. Primo team Lady Corallino Monica, Rossi Elena, Legnazzi Valentina e Rolando Prisca.

I premi speciali prevedevano tre nearest to the pin. Alla buca 6 è andata a segno Elena Rossi con palla a cm 110. Alla buca 9 il migliore è stato Giuseppe Gaeta con cm 80. Alla buca 15 Paolo Maza è andato più vicino di tutti con palla a m. 4,50.

Bucino Race to Espana

Domenica si è disputata la tappa della Race to Espana (18 buche, Stableford, 3 categorie) che fa parte dei circuiti Golf Passion.

Premiati. 1a categoria: 1° lordo Simone Bucino Cavaglià 38, 1° Netto Nicolò Parrini Cavaglià 37, 2° Netto Mario Protto Cavaglià 37. 2a categoria: 1° Netto Alberto Caneparo Cavaglià 45, 2° Netto Oscar Cocchini Cavaglià 44. 3a categoria: 1° Netto Paola Mosca Cavaglià 42, 2° Netto Raffaella Casalino Cavaglià 42. 1° Ladies Emanuela Beltrame Laghi 42. 1° Seniores Fabrizio Faitelli Cavaglià 42.

Silva e Marcianesi nella 1a Apericup

Mercoledì ha preso il via il classico circuito serale estivo Apericup che anche quest’anno metterà in palio (oltre ai premi di ogni tappa) per il 1° netto e il 1° lordo della classifica finale del circuito (validi i miglior 4 score su 6) un voucher presso il Golf Colombaro sul Lago di Garda valido per un soggiorno di 2 notti in sistemazione appartamento trilocale con 4 green fee inclusi. Nella prima tappa successo nel lordo di Rohan Jay Silva con 17 punti. Nel netto 1° Roberto Marcianesi con 23 seguito da Andrea Vallet Mantellino con 20.

Programma settimanale a Cavaglià tra Apericup e “Golf Samba”

Tre gli appuntamenti previsti anche questa settimana al Golf Club Cavaglià.

Mercoledì proseguirà con la 2a tappa il classico circuito serale estivo Apericup che anche quest’anno metterà in palio (oltre ai premi di ogni tappa) per il 1° netto e il 1° lordo della classifica finale del circuito (validi i miglior 4 score su 6) un voucher presso il Golf Colombaro sul Lago di Garda valido per un soggiorno di 2 notti in sistemazione appartamento trilocale con 4 green fee inclusi. Dalle ore 20 circa cena con tagliere pasta e dolce. Partenze tra le ore 17/18. Iscrizioni. Gara + ape: soci: 15€ - esterni 35€. Gara + cena: soci 35€ - esterni 55€. Accompagnatori cena 25€.

Sabato si disputerà la tappa del The Challenge by Blu Vacanze (18 buche Stableford – iscrizione soci 20€, esterni gara+green fee 80€ - a seguire premiazione e rinfresco) con in palio 10 posti per le semifinali nazionali.

Domenica c'è in programma l’attesa “Golf Samba Dedicato a Frank” (18 buche Louisiana a 4 medal - iscrizioni soci 20€, esterni gara+ green fee 80€, a fine giornata premiazione e rinfresco con pasta) evento intitolato al socio Franco Ceresa, prematuramente scomparso.

Info e iscrizioni 0161/966771 - segreteria@golfclubcavaglia.it.

