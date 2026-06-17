Da Biella ad Assisi per la vita: si conclude il cammino di Gianmarco Loro a sostegno della donazione di sangue FOTO

Si è concluso sabato 13 giugno, ad Assisi, il significativo cammino di Gianmarco Loro, 50enne biellese affetto da talassemia.

Partito il 2 giugno da La Verna, Gianmarco ha intrapreso questo percorso non solo come sfida personale, ma come testimonianza viva per sensibilizzare l’opinione pubblica sul valore della donazione di sangue.

Il viaggio è stato accompagnato simbolicamente da AVIS Comunale Biella, che ha affidato a Gianmarco un gagliardetto dedicato, consegnato una volta giunto a destinazione al Presidente di AVIS Assisi, Gianmatteo Costa, alla presenza del Consiglio Direttivo e dei donatori locali riuniti per una raccolta di sangue. Il momento ha rappresentato una vera e propria “staffetta” ideale tra le due comunità, suggellata da una videochiamata con Valeria Napolitano, Presidente di AVIS Comunale Biella.

Il valore istituzionale dell’iniziativa è stato sottolineato dall’incontro tra Gianmarco Loro, il Presidente di AVIS Assisi e il Sindaco di Assisi, Valter Stoppini. Un confronto che ha dato ulteriore risonanza al messaggio di Gianmarco: “Non so per chi, ma so perché”. Lo slogan, che ha guidato l’impegno biellese, ad Assisi ha trovato un volto concreto e una storia umana fatta di resilienza, ricerca e gratitudine.

L’arrivo ad Assisi, alla vigilia della Giornata Mondiale del Donatore di Sangue del 14 giugno, ha ricordato ancora una volta che dietro ogni trasfusione si celano gesti di responsabilità collettiva capaci di trasformare la solidarietà in cura quotidiana. E proprio con l’avvicinarsi della stagione estiva, AVIS Comunale Biella lancia un appello ai donatori e alla cittadinanza. I mesi caldi rappresentano un periodo critico, in cui la necessità di sangue ed emocomponenti da parte dei pazienti rimane costante, a fronte di una possibile flessione delle donazioni.

“Il percorso di Gianmarco ci ricorda che la vita non va in vacanza e che il bisogno di sangue non conosce pause”, dichiara la dirigenza di AVIS Biella. “Invitiamo chiunque sia in salute a fare un gesto che può salvare una vita”.

Per informazioni sulla donazione è possibile contattare la sede di AVIS Comunale Biella al numero 015 26332.