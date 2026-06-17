La Rhythmic School risplende al Torneo internazionale Città di Cervia FOTO

Nello scorso fine settimana cinque atlete della Scuola di Ginnastica Ritmica di Tatiana Shpilevaya hanno raggiunto la graziosa città di Cervia, in Romagna, per partecipare alla XVIII edizione del Torneo Internazionale di Ginnastica Ritmica Città di Cervia, organizzato in modo esemplare da Confsport Italia.

Competizione che ha visto confrontarsi, nei tre giorni di gara, quasi cinquecento atlete in rappresentanza di Austria, Polonia, Estonia, Lituania, Francia, Germania, Croazia ed Italia. A scendere in pedana fra le squadre italiane nel settore Gold, in rappresentanza della Rhythmic School: Grace Giardina nella categoria Allieve 1, Margot Giardina fra le Allieve 4, Ginevra Bravaccino ed Elena Pavanetto fra le junior e la tenerissima Caroline Giardina fra le Under 8. Grace Giardina, brillantissima, ha dominato la sua categoria conquistando due primi posti a corpo libero e cerchio; è salita sul podio anche Ginevra Bravaccino conquistando il terzo posto al cerchio mentre alle clavette si è classificata sesta, si è invece classificata quinta al nastro e settima alla palla la compagna Elena Pavanetto.

Giornata poco fortunata per Margot Giardina che otteneva l’undicesimo posto alla palla ed il diciassettesimo al cerchio. Ha fatto il suo debutto in una grande manifestazione, fra le under 8, Caroline Giardina che ha conquistato tutti con la sua spontaneità ed a cui la giuria ha assegnato la Coppa Eleganza. A seguire le atlete in terra romagnola la DT Tatiana Shpilevaya e la tecnica Mariia Nikitchuk che giudicano prestazioni e risultati delle loro assistite: “La competizione è stata impegnativa ed il livello tecnico delle partecipanti era elevato, è stato quindi un ottimo test per valutare lo stato di preparazione delle nostre ginnaste. Grace ha vinto dimostrando ottime doti. Ginevra ha fatto un podio ma nel secondo attrezzo ha commesso degli errori. Sono incappate in errori anche Elena e Margot, situazioni che hanno pregiudicato la loro classifica, che poteva essere decisamente migliore. Comunque abbiamo tratto indicazioni utili per la loro preparazione in previsione delle prossime gare nel proseguo della stagione”.

Stagione che entra ora nella sua fase apicale per le atlete Silver, che dal 21 al 28 giugno disputeranno le finali nazionali a Rimini in occasione della Festa della Ginnastica Summer Wdition, dove si contenderanno i vari titoli nazionali più di ventimila atlete. Saranno undici le atlete della Rhythmic School che scenderanno in gara sulle pedane riminesi accompagnate dallo staff tecnico RS. E’ iniziato intanto il Summer Camp 2026 della Rhythmic School presso il PalaCandelo con varie attività, oltre alla Ritmica che la fa da padrona, sono previste anche lezioni di danza caraibica e latino americana, coreografia, piscina, momenti di svago e tempo per i compiti delle vacanze.