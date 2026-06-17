Ginnastica Biella al Torneo Nazionale allieve

Fine settimana impegnativo per Ginnastica Biella tra il 12 ed il 14 giugno al Torneo Nazionale Allieve Gold di Fermo nelle Marche. Questa è stata la gara numero 24 a partire da febbraio di quest’anno, portata a termine con il solito impegno e ottimi risultati.

La prima a scendere in gara è stata Bianca Lancellotti, 8 anni compiuti una manciata di giorni prima. La piccola, al suo primo vero impegno agonistico, ha superato in fretta l’iniziale timore della novità e del numeroso pubblico presente. Il risultato 106° (su 141 atlete) in questo caso non ha importanza. Per Bianca questa gara rappresenta l’inizio, rompendo il ghiaccio. Ha fatto esperienza, e questo le permetterà la prossima stagione di evidenziare le sue ottime caratteristiche e capacità.

Diverso il discorso per Carlotta Poli che con una maggiore esperienza ha fatto una gara esemplare, quasi perfetta, ottenendo il 13/14° posto pari merito. Un ottimo volteggio, con il miglior punteggio assoluto in gara (sempre su 141 atlete in gara) e finalmente un bellissimo corpo libero che hanno messo in mostra le sue capacità!

Tra le Allieve 2, Letizia Goria, dopo un periodo difficile, ha voluto essere presente con le sue amiche, rimettendosi in gioco nonostante tutto. Alla fine ha ottenuto l’87° posto, ma anche per lei il risultato più importante è stato quello di non aver perso l’entusiasmo svolgendo al meglio il suo programma!

Matilde Lancellotti, in categoria allieve 3 è finalmente tornata alle competizioni. La sua salita in pedana è stata davvero convinta mettendo in luce le sue capacità (44° posto finale) con un programma aggiornato da elementi nuovi sugli attrezzi che potrà perfezionare in futuro!

Per Viola Piva, tra le Allieve 5, discorso diverso. Nonostante qualche problema fisico e la fatica accumulata a fine anno agonistico, ha affrontato la gara con serietà e concentrazione, mettendosi in luce soprattutto alla Trave con il punteggio più elevato in assoluto, e il 6° posto generale tra le ragazze nate nel 2013. Veramente ad un passo dal podio, che è solo rimandato!

Per Bianca, Carlotta, Letizia, Matilde e Viola i complimenti della Società. Ora si torna in palestra ad affinare tecnica e caratteristiche personali.