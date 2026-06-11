Rive Rosse ancora al vertice: leadership confermata FOTO

Domenica 7 giugno i giovani atleti del Racing Team Rive Rosse si sono distinti al 5° Trofeo Memorial Gambino Lele, quinta prova del Challenge Piemonte MTB, conquistando risultati di rilievo sia a livello individuale sia di squadra.

La manifestazione si è svolta su un percorso interamente immerso nel bosco, con circuiti differenziati in base alle categorie. Il tracciato, tecnico e selettivo, presentava salite impegnative, rilanci e passaggi che hanno richiesto abilità, resistenza e concentrazione.

Nonostante il caldo intenso e la giornata soleggiata, i portacolori delle Rive Rosse hanno affrontato la prova con determinazione, interpretando al meglio le difficoltà del percorso.

I piazzamenti ottenuti hanno permesso alla società di conquistare ancora una volta il primo posto nella classifica di giornata e di confermare la leadership nella graduatoria generale delle società del Challenge Piemonte.

Tra i risultati individuali spiccano le vittorie di Tommaso Mersi nella categoria G4 e di Amelia Toniolo nella categoria G6 femminile.

Classifiche Rive Rosse

G1

Agata Toniolo 4ª

G2

Giorgio Benanchietti 2º

G3

Simone Mastrapasqua 2º

Alberto Fois 3º

Diego Zaccagnino 6º

G4

Tommaso Mersi 1º

Pietro Benanchietti 4º

Pietro Vercelloni 5º

Aharon Mastroeni 13º

G5

Andrea Comazzo 2º

Leonardo Dallavecchia 3º

Francesco Guarino 4º

Leonardo Zumella 9º

G6

Amelia Toniolo 1ª

Matteo Masieri 12º

Ludovico Milesi 16º

La domenica agonistica delle Rive Rosse è proseguita anche su strada. Nella stessa giornata, infatti, Leonardo Mattiazzo, categoria G5, ha preso parte al Trofeo Città di Ivrea, prova valida per il Challenge Strada, disputata nel centro storico della città.

Il circuito, particolarmente tecnico, era caratterizzato da tratti in pavé e da una salita impegnativa, elementi che hanno reso la gara veloce e selettiva. Mattiazzo è rimasto nel vivo dell’azione e ha conquistato un buon 10° posto su 24 partenti, confermando la propria crescita anche nelle prove su strada.

La società guarda ora ai prossimi appuntamenti stagionali, con l’obiettivo di dare continuità a un percorso già ricco di soddisfazioni.