Rive Rosse ancora al vertice: leadership confermata FOTO

Domenica 7 giugno i giovani atleti del Racing Team Rive Rosse si sono distinti al 5° Trofeo Memorial Gambino Lele, quinta prova del Challenge Piemonte MTB, conquistando risultati di rilievo sia a livello individuale sia di squadra.
La manifestazione si è svolta su un percorso interamente immerso nel bosco, con circuiti differenziati in base alle categorie. Il tracciato, tecnico e selettivo, presentava salite impegnative, rilanci e passaggi che hanno richiesto abilità, resistenza e concentrazione.
Nonostante il caldo intenso e la giornata soleggiata, i portacolori delle Rive Rosse hanno affrontato la prova con determinazione, interpretando al meglio le difficoltà del percorso.
I piazzamenti ottenuti hanno permesso alla società di conquistare ancora una volta il primo posto nella classifica di giornata e di confermare la leadership nella graduatoria generale delle società del Challenge Piemonte.
Tra i risultati individuali spiccano le vittorie di Tommaso Mersi nella categoria G4 e di Amelia Toniolo nella categoria G6 femminile.
Classifiche Rive Rosse
G1
Agata Toniolo 4ª
G2
Giorgio Benanchietti 2º
G3
Simone Mastrapasqua 2º
Alberto Fois 3º
Diego Zaccagnino 6º
G4
Tommaso Mersi 1º
Pietro Benanchietti 4º
Pietro Vercelloni 5º
Aharon Mastroeni 13º
G5
Andrea Comazzo 2º
Leonardo Dallavecchia 3º
Francesco Guarino 4º
Leonardo Zumella 9º
G6
Amelia Toniolo 1ª
Matteo Masieri 12º
Ludovico Milesi 16º
La domenica agonistica delle Rive Rosse è proseguita anche su strada. Nella stessa giornata, infatti, Leonardo Mattiazzo, categoria G5, ha preso parte al Trofeo Città di Ivrea, prova valida per il Challenge Strada, disputata nel centro storico della città.
Il circuito, particolarmente tecnico, era caratterizzato da tratti in pavé e da una salita impegnativa, elementi che hanno reso la gara veloce e selettiva. Mattiazzo è rimasto nel vivo dell’azione e ha conquistato un buon 10° posto su 24 partenti, confermando la propria crescita anche nelle prove su strada.
La società guarda ora ai prossimi appuntamenti stagionali, con l’obiettivo di dare continuità a un percorso già ricco di soddisfazioni.