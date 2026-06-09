Da Oropa a Santiago in bici: Andrea Mercando è partito per la sua avventura FOTO e VIDEO

Domenica 7 giugno Andrea Mercando è partito dal Santuario di Oropa alla volta di un viaggio che lo porterà per la terza volta sulle strade del Cammino di Santiago. Quest’anno il suo pellegrinaggio sarà dedicato alla “Passione di Sordevolo”, con l’intento di ricordare i valori culturali, comunitari e solidali alla base della Rappresentazione. La prima tappa era per lui una tra le più impegnative in programma: Andrea ha infatti percorso 126 chilometri in bicicletta in circa 8 ore.

Con lui, a seguito della messa domenicale delle 9.00, sono partiti anche alcuni amici, che lo hanno accompagnato durante le prime pedalate del pellegrinaggio sulle strade biellesi. Quello della partenza è stato un momento carico di significato e commozione: “Salutare i miei famigliari, i miei amici e il nostro cane è stato un passo difficile, ma questo viaggio per me ha grande importanza. Sto andando in luoghi in cui negli anni passati ho raccolto molto: tra fatiche, paure, silenzi, spazi infiniti e pensieri ho ritrovato me stesso e ho capito quanto una simile esperienza possa cambiarti nel profondo ed essere di ispirazione per gli altri”, ha spiegato Mercando.

Come simbolo rappresentativo Andrea indossa una maglietta con il logo della “Passione di Sordevolo” dedicata alla sua iniziativa. Inoltre, ha portato con sé un foulard donatogli dall’Associazione Teatro Popolare di Sordevolo durante la serata di presentazione dei casting di sabato 6 giugno. Come ha spiegato, il dono ricevuto rappresenta i valori di fede, cultura e storia della Rappresentazione, molto vicini a quelli del Cammino: “Avere con me questo foulard significa permettere di vivere questa esperienza spirituale a chi non ne ha la possibilità. Le emozioni che derivano da questo viaggio conferiscono la forza di superare le difficoltà della vita”.

Nella giornata di oggi Mercando arriverà nel comune di Briançon, in Francia, da dove proseguirà nei prossimi giorni per raggiungere Lourdes e iniziare il vero e proprio Cammino di Santiago. Si tratta di un viaggio dall’immenso valore spirituale, che ha come intento quello di ricordare una realtà ricca di storia e valori comunitari come quella della “Passione di Sordevolo”. Finalità del pellegrinaggio è anche quella di mandare un messaggio di speranza: un gesto solidale e affine al significato stesso del Cammino.