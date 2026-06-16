 / SPORT

SPORT | 16 giugno 2026, 19:00

Quaregna Cerreto, Trofeo Bar Signoret: vince la coppia Mello Teggia-Gregoletto

Quaregna Cerreto, Trofeo Bar Signoret: vince la coppia Mello Teggia-Gregoletto

Quaregna Cerreto, Trofeo Bar Signoret: vince la coppia Mello Teggia-Gregoletto

Si è giocata a Quaregna Cerreto una gara promozionale su campo libero, appositamente tracciato, con 20 giocatori partecipanti. La manifestazione  era organizzata dalla Pro Loco AQuaregna l'Arci Simone, la società Valle Mosso Mossese. 

In palio il trofeo Bar Signoret che con la Pasticceria Maniscalco & Rainero, Bottega Verde hanno sponsorizzato la manifestazione. 

Ha vinto la coppia formata da Pier Mario Mello Teggia-Carlo Gregoletto, seconda quella composta da Daniele Mento-Gianluigi Forgnoli, terza quella di  Furlan Corrado-Aldo Longo.

Quaregna Cerreto, Trofeo Bar Signoret: vince la coppia Mello Teggia-Gregoletto

Quaregna Cerreto, Trofeo Bar Signoret: vince la coppia Mello Teggia-Gregoletto

Sante Tregnago

Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore