Polonia, Svizzera, Tunisia e Italia: risultati top per Valdigne Triathlon Valdengo FOTO

A Porto Sant’Elpidio nelle Marche il 6 e il 7 giugno si sono disputati i Campionati italiani Giovanili di Aquathlon, con l’assegnazione dei titoli Nazionali per le categorie Junior, Youth B, Youth A e Ragazzi. Purtroppo la prevista tappa di Coppa Italia di Triathlon è stata annullata per l’evento luttuoso che ha colpito la cittadina marchigiana. Ottima l’organizzazione di Forhans Team, e sempre coinvolgente la speaker Silvia che ha profuso cronache e informazioni per tutta la durata dell’evento.

Le gare sono iniziate nella prima mattinata di sabato, al maschile tra gli Junior ottima gara per Giacomo Frassati che uscito secondo dai 1.000 mt di nuoto con una grande prestazione ha chiuso i 5.000 mt finali di run all’8° posto.

Tra le YBF (750m-3000m) gran bella gara per Alice Ventre che ha chiuso con un significativo 5° posto assoluto, buone gare con la run finale in evidenza per Caterina Pinna e Giulia Ferrari. Al maschile buon piazzamento per Federico Cagnin, bravi Saad Darifi e Thomas Gomes in una gara molto partecipata con più di 150 atleti al via.

Tra le YAF buona gara con il nuoto in evidenza per Cecilia Lorenzoni, 15° al traguardo. Nella gara YAM gran recupero nella frazione di run per Giovanni Durando e Thomas Zecchini, rispettivamente 11° e 27° al traguardo. Nel Campionato Italiano riservato alla categoria Ragazzi, buon piazzamento per Mattia Gallo Barbisio, 17°. Gare positive per Edoardo Cagnin, Dario Brondani e Mirko Corda.

Domenica per via dell’annullamento del Triathlon per la tragedia avvenuta il giorno prima, la Federazione Italiana ha organizzato un bellissimo allenamento collettivo per i 1.000 giovani presenti, evento che ha riscosso un ampio successo e sinceri apprezzamenti da parte dei giovani, dei tecnici e delle società.

Sempre sabato 6 giugno si è disputata la gara di Africa Triathlon Cup ad Hammamet (Tunisia), buona gara per Costanza Antoniotti, 10° al traguardo dopo essere stata al 2° posto dopo la frazione di Swim. Nella gara maschile, 25° Lukas Lanzinger, per lui ottima la run finale.

A Pietra Ligure, sempre nella giornata di sabato, uno spettacolare podio era colorato di verde-turchese-oro! Nella gara molto dura su distanza olimpica, successo per lo “Squalo” Michele Bonacina che ha abbandonato per una giornata le sue amate “ruote grasse”, argento, con una gara perfetta per Marco Ratto, 4° posto a pochi secondi dal podio per Edoardo Mazzucco.

Il successo di giornata è stato completato dal 6° posto tra gli M1 di Gabriele Verdoja. Giornata sfortunatissima per Sara Speroni ed Andrea Manzotti fortemente penalizzati da un guaio meccanico nella frazione ciclistica, a loro va il merito di avere comunque concluso la loro fatica nonostante le avversità. Ben tre erano le gare del Circuito Internazionale “pallinato” IronMan previste nel weekend.

Ad Alghero, in Sardegna, migliaia di triathleti hanno colorato il mare e le strade della splendida cittadina. Ottima gara per Paolo Zilvetti che ha chiuso la sua fatica sulla Media Distanza con un sub 5 ore di grande rilievo. Ancora una bella gara e un traguardo di un “lungo” tagliato per Massimiliano Rossetti vero esperto della media e lunga distanza della triplice.

Anche a Varsavia si è disputato domenica il 70.3 (1900m-80km-21km) del Circuito IM, grande gara per Coach Stefano Massa che ha ottenuto il bronzo (a pochissimo dall’oro) nella cat M60-64, miglioramento importante per Amilcare Canali che ottiene il suo Best Time con 5h e 38’ sulla distanza.

A Rapperswill-Jona si è disputato il Medio IM noto per la sua asprezza della frazione ciclistica, ancora un lunghista in verde-turchese-oro in azione: buona la gara di Matteo Cossavella che aggiunge la prestigiosa tappa svizzera alla sua collezione di lunghe distanze.

Gli Atleti di Valdigne Triathlon Valdengo sono ora attesi per gli appuntamenti italiani ed internazionali della seconda parte del mese di giugno.