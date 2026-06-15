Ciclismo, al via la Cossato-Banchette: primi Ferraro e Milone FOTO

Si è svolta ieri la terza prova delle cicloscalate Stars Cup 2026 con la gara Cossato-Banchette di Pettinengo, organizzata dalla ASD Pedale Cossatese, dove hanno partecipato 50 amatori di tutte le categorie.

Vincitore assoluto è il biellese Morey Ferraro della ASD Derevie Rancing Team, prima donna Silvia Milone dell’ASD Sanetti Sport.

Al via da Cossato ha presenziato il sindaco Enrico Moggio, a cui sono andati i ringraziamenti dello staff per la collaborazione logistica offerta per l'organizzazione e la presenza di amministratori alle premiazioni.

Il prossimo evento si svolgerà in Valsesia sabato 27 giugno con la scalata Quarona-Monte Tovo.