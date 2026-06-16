Mongrando, 180 firme dei genitori per dire no agli aumenti della mensa: “Ci sia un nuovo confronto con il Comune”

Nelle scorse ore, i rappresentanti del gruppo dei genitori di Mongrando hanno depositato in Comune le 180 firme raccolte a sostegno della petizione contro gli aumenti delle tariffe del servizio di refezione scolastica entrati in vigore dal 1° marzo 2026.

La consegna delle firme rappresenta l'ennesimo passaggio di un percorso di confronto che i genitori hanno avviato nei mesi scorsi, che ha visto un dibattito pubblico a marzo al quale è seguito poi, a fine aprile, un incontro tra la delegazione dei genitori e l’amministrazione comunale. Un momento che, a detta del gruppo, non avrebbe portato ad alcun risultato concreto.

“Siamo increduli di fronte a un tale atteggiamento – spiegano - Ci aspettavamo disponibilità al confronto e la volontà di individuare soluzioni condivise ma le nostre proposte non sono state prese in considerazione e ad oggi non ci è stato fornito alcun dato relativamente agli aumenti. Difficile da comprendere anche il fatto che gli altri paesi, compresi i limitrofi, applichino tariffe per il servizio mensa significativamente inferiori a quelle oggi richieste a Mongrando. Scelte che rischiano di produrre effetti concreti e preoccupanti, come portare molte famiglie a rinunciare al servizio mensa. Ciò significherebbe privare numerosi bambini non solo di un pasto completo ed equilibrato ma anche di un momento fondamentale di socializzazione, crescita e condivisione con i propri compagni”.

E aggiungono: “La nostra iniziativa non nasce da spirito di contrapposizione ma dalla volontà di difendere un servizio essenziale per la comunità scolastica e garantire condizioni di accesso sostenibili per tutti. Proprio per questo come gruppo di genitori ci rendiamo nuovamente disponibili al confronto per la ricerca di soluzioni che accolgano, se non tutte ma almeno in parte, le istanze presentate formalmente”.