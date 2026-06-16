Rosazza punta sull’accoglienza, ecco il bando per la gestione del locale di via Mentana

C’è sempre grande attenzione a Rosazza per la promozione del turismo e della cultura dell’accoglienza. Su questa strada, l’amministrazione comunale guidata dal sindaco Francesca Delmastro ha promosso un bando di gara per l’affidamento in locazione (per un periodo di 6 anni, con opzione di rinnovo di ulteriori 6) dell’immobile di proprietà comunale, situato in via Mentana 7, da adibirsi ad attività di ristorazione.

L’obiettivo è chiaro: valorizzare il territorio comunale attraverso il sostegno alle attività ricettive, rafforzando così l'offerta destinata ai visitatori durante l'anno. L'iniziativa rientra nel bando di programmazione negoziata promosso dalla Regione Piemonte e rappresenta un intervento concreto per incentivare lo sviluppo turistico del paese. Come riportato dal Comune, è a disposizione un locale già arredato, frutto di un investimento mirato volto a renderlo immediatamente fruibile per finalità di accoglienza.

Tra gli elementi qualificanti del bando figura la previsione di un canone calmierato, pensato per favorire l'insediamento e la sostenibilità economica dell'attività. In cambio, il soggetto che si aggiudicherà la gestione dovrà garantire l'apertura della struttura e i servizi ad essa collegata per l'intero arco dell'anno, contribuendo così a rendere Rosazza una meta viva e accogliente in ogni stagione, con un menù turistico chiaramente locale.

Per ogni informazione è possibile consultare l’albo pretorio del comune di Rosazza (clicca qui).