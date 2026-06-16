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Valle Cervo | 16 giugno 2026, 18:00

Rosazza punta sull’accoglienza, ecco il bando per la gestione del locale di via Mentana

Rosazza punta sull’accoglienza, ecco il bando per la gestione del locale di via Mentana

Rosazza punta sull’accoglienza, ecco il bando per la gestione del locale di via Mentana

C’è sempre grande attenzione a Rosazza per la promozione del turismo e della cultura dell’accoglienza. Su questa strada, l’amministrazione comunale guidata dal sindaco Francesca Delmastro ha promosso un bando di gara per l’affidamento in locazione (per un periodo di 6 anni, con opzione di rinnovo di ulteriori 6) dell’immobile di proprietà comunale, situato in via Mentana 7, da adibirsi ad attività di ristorazione. 

L’obiettivo è chiaro: valorizzare il territorio comunale attraverso il sostegno alle attività ricettive, rafforzando così l'offerta destinata ai visitatori durante l'anno. L'iniziativa rientra nel bando di programmazione negoziata promosso dalla Regione Piemonte e rappresenta un intervento concreto per incentivare lo sviluppo turistico del paese. Come riportato dal Comune, è a disposizione un locale già arredato, frutto di un investimento mirato volto a renderlo immediatamente fruibile per finalità di accoglienza.

Tra gli elementi qualificanti del bando figura la previsione di un canone calmierato, pensato per favorire l'insediamento e la sostenibilità economica dell'attività. In cambio, il soggetto che si aggiudicherà la gestione dovrà garantire l'apertura della struttura e i servizi ad essa collegata per l'intero arco dell'anno, contribuendo così a rendere Rosazza una meta viva e accogliente in ogni stagione, con un menù turistico chiaramente locale.

Per ogni informazione è possibile consultare l’albo pretorio del comune di Rosazza (clicca qui).

g. c.

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