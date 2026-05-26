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AL DIRETTORE | 26 maggio 2026, 10:17

Erba alta e buche in città. Leone: "Biella soffre di una carenza eclatante di manutenzione ordinaria" FOTO

"Tralascio lo stato di strade e marciapiedi già denunciato da più parti , segnalo solo che i marciapiedi sono inservibili spesso per lo stato della pavimentazione"

Erba alta e buche in città. Leone: &quot;Biella soffre di una carenza eclatante di manutenzione ordinaria&quot;

Erba alta e buche in città. Leone: "Biella soffre di una carenza eclatante di manutenzione ordinaria"

Biella soffre di una carenza eclatante  di manutenzione ordinaria  e  le periferie sono quelle che stanno sopportando sette anni di completo abbandono . Qui elenco una serie di pillole , amarissime,  esempio dell'abbandono  che documentano in modo molto parziale  lo stato dell'arte  al Villaggio Lamarmora . Situazioni già più volte  segnalate agli uffici comunali , alla stampa , e tramite interrogazioni , portato all'attenzione del Consiglio Comunale.  E' sconfortante notare che nessuno degli interventi allora segnalati ( ma ci vorrebbe un dossier a parte per i mancati interventi di manutenzione ordinaria) è stato preso in considerazione. 

Tralascio lo stato  di strade e marciapiedi  già denunciato da più parti , segnalo solo che i marciapiedi sono inservibili spesso per lo stato della pavimentazione, per mancati  interventi sulle barriere architettoniche ma anche per lo strabordare  della vegetazione che fuoriesce quasi sempre da terreni comunali e che attendono magari da qualche anno lo sfoltimento. Il Villaggio Lamarmora paga il suo essere il quartiere verde della Città  immaginato e curato dalle amministrazioni che   hanno preceduto  quelle di destra in questi ultimi sette anni. 

Qualche esempio di degrado? per quanto riguarda il verde, in via don  Cabrio, marciapiede che costeggia l'ex Ludoteca ora sede staccata provvisoria  del Liceo Classico, bisogna scendere dal marciapiedi per passare, Via Ponderano davanti alle case comunali nel tratto vompreso tra via Corridoni e via Cerrione impraticabile, come Via 53 fanteria lato scuole Elementare e Liceo Scentifico Scienze Umane. Due cordoli di marciapiedi in via Salussola e via don Cabrio rotti da anni con presenza di calcinacci, sono sempre lì  nonostante segnalazioni, c'è una buca in strada recintata da più di un mese di fronte via Gibello dove ci sono  le scuole  elementari. In via Dorzano davanti alla canonica c'è un'altra buca dimenticata.

Erba alta e buche in città. Leone: &quot;Biella soffre di una carenza eclatante di manutenzione ordinaria&quot;

Erba alta e buche in città. Leone: "Biella soffre di una carenza eclatante di manutenzione ordinaria"

Erba alta e buche in città. Leone: &quot;Biella soffre di una carenza eclatante di manutenzione ordinaria&quot;

Erba alta e buche in città. Leone: "Biella soffre di una carenza eclatante di manutenzione ordinaria"

Erba alta e buche in città. Leone: &quot;Biella soffre di una carenza eclatante di manutenzione ordinaria&quot;

Erba alta e buche in città. Leone: "Biella soffre di una carenza eclatante di manutenzione ordinaria"

Erba alta e buche in città. Leone: &quot;Biella soffre di una carenza eclatante di manutenzione ordinaria&quot;

Erba alta e buche in città. Leone: "Biella soffre di una carenza eclatante di manutenzione ordinaria"

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Erba alta e buche in città. Leone: "Biella soffre di una carenza eclatante di manutenzione ordinaria"

Erba alta e buche in città. Leone: &quot;Biella soffre di una carenza eclatante di manutenzione ordinaria&quot;

Erba alta e buche in città. Leone: "Biella soffre di una carenza eclatante di manutenzione ordinaria"

Erba alta e buche in città. Leone: &quot;Biella soffre di una carenza eclatante di manutenzione ordinaria&quot;

Erba alta e buche in città. Leone: "Biella soffre di una carenza eclatante di manutenzione ordinaria"

Sergio Leone

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