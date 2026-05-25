Autista non idoneo, ATAP: “Regole chiare e rispettate”

Spettabile Redazione di NewsBiella.it,

con la presente si intende replicare alle dichiarazioni del Sig. Giovanni Bonaudi, riportate nell’articolo pubblicato su NewsBiella.it del 25/05/2026 a titolo “Aspirante autista ATAP spende 3mila euro, ma non risulta idoneo : ‘Condizioni non chiare fin dall’inizio’”.

Premesso il nostro rammarico per quanto occorso al Sig. Bonaudi, considerando altresì che la sua mancata assunzione rappresenta un fatto negativo anche per L’Azienda alla costante ricerca di personale viaggiante, si respingono nella maniera più netta le accuse rivolteci dal medesimo in merito alla presunta carenza di chiarezza delle condizioni per poter essere assunto come conducente di linea da ATAP SpA.

Nello specifico, lo stesso Sig. Bonaudi conferma che il nostro Ufficio Personale lo aveva informato del fatto che, in fase preassuntiva, sarebbe stato sottoposto, a norma di legge, a due distinte visite mediche per accertare la sua idoneità sanitaria a svolgere la particolare mansione.

Quanto all’affermazione del Sig. Bonaudi secondo cui, in fase di prove selettive i nostri incaricati avrebbero dovuto constatare, dalla lettura della patente, l’obbligo di guida con lenti e conseguentemente da ciò desumere la potenziale inidoneità del candidato stesso, si tratta, con tutta evidenza, di un argomento privo di alcun fondamento.

In primis si deve osservare che l’obbligo di guida con lenti è assolutamente diffuso anche fra i conducenti di autobus non rappresentando, di per sé, elemento invalidante allo svolgimento della mansione.

In secondo luogo, all’atto della selezione il personale ATAP incaricato non può e non deve in alcun modo entrare nel merito delle condizioni di salute del candidato, a tutela della riservatezza e nell’interesse di quest’ultimo, essendo, appunto, gli accertamenti sanitari riservati alla competenza degli Enti preposti presso i quali si svolgono le citate visite mediche preassuntive.

Le quali visite mediche, comportando un significativo esborso economico da parte di ATAP, si svolgono, per ovvia conseguenza, come ultimo accertamento dell’idoneità del candidato prima di procedere all’assunzione.