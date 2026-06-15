Tennis, lo sport del futuro: partecipazione al convivio di Panathlon Biella FOTO

Affollato e partecipato il convivio di maggio del Panathlon Club di Biella: si è parlato di tennis, definito già nel titolo della serata come “lo sport del futuro”.

Con la sua brillante relazione, il giornalista Marco Perazzi, conduttore della serata, ha creato un fil rouge fra i fasti di fine secolo del tennis biellese e il futuro che avanza, espresso dalla impetuosa crescita del giovane tennista Emanuele Pilotto, campione italiano di doppio nella categoria Under 15.

Emanuele Pilotto, studente liceale con buono profitto, è già protagonista del circuito giovanile europeo ed è costantemente monitorato dai tecnici della Federazione Italiana Tennis che lo invita ai suoi raduni collegiali e lo manda a fare importanti esperienze sui campi di tutta Europa.

Nel suo percorso di crescita Emanuele Pilotto è seguito dall’allenatore Andrea Cardella che opera sotto la supervisione di Cosimo Napolitano. Le doti tecniche e fisiche del giovane tennista stanno cominciando ad emergere e i margini di miglioramento, tutti da conquistare con il lavoro e la dedizione quotidiana, fanno ben sperare in una carriera sportiva di alto livello: il ragazzo e il suo allenatore, all’unisono, hanno dichiarato di essere pronti e disponibili a percorrere la complicata e competitiva corsa verso il professionismo.

Alla serata ha partecipato anche Giulia Capocci che, in carriera, ha scalato il ranking mondiale del tennis in carrozzina fino ad arrivare alla quarta posizione. La tennista, aretina di nascita e torinese di adozione, ha raccontato la sua vicenda sportiva, iniziata con buoni risultati a livello nazionale nel tennis dei normodotati. Le complicazioni di un doloroso intervento al menisco l’hanno costretta ad abbandonare l’attività agonistica: la forza d’animo di Giulia Capocci ha trovato sfogo nel tennis in carrozzina e, con l’aiuto del suo allenatore Stefano Dolce, la carriera è proseguita con numerosi successi in campo internazionale e culminata con la finale del doppio sul prestigioso court di Wimbledon di fronte a migliaia di spettatori.

Nel corso della serata, a cui ha partecipato il presidente del club di Asti Carlo Bosticco, hanno fatto ingresso nel Panathlon tre nuovi soci: per la categoria “calcio” Mario Grandi, per la categoria “associazioni sportive” Giacomo Moscarola e per la categoria “tennis tavolo” Gianluca Servo.