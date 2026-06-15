Mongrando, nuovi contenitori per la raccolta dell’olio vegetale esausto

Sono stati posizionati sul territorio di Mongrando 2 nuovi bidoni dedicati alla raccolta degli oli vegetali esausti provenienti dall’uso domestico (da frittura e utilizzati in cucina). Uno è posizionato a Ceresane, nel parcheggio di via Marconi, antistante l'asilo nido, e l'altro nel parcheggio di via Vignazze, di fronte al cimitero.

Lo rende noto l’amministrazione comunale di Mongrando: “Un piccolo gesto che fa una grande differenza per l’ambiente. L’olio esausto non deve essere versato nel lavandino, nel WC o disperso nell’ambiente, poiché può causare gravi danni alle reti fognarie e inquinare le risorse idriche. Ma per conferire correttamente l’olio è necessario osservare alcune buone pratiche: lasciare raffreddare l’olio utilizzato, versarlo in una bottiglia di plastica ben chiusa. Quando la bottiglia è piena, metterla negli appositi contenitori arancioni installati in paese. Con questo nuovo servizio vogliamo promuovere comportamenti sempre più sostenibili e favorire il recupero di un rifiuto che può essere trasformato in una preziosa risorsa. Ringraziamo tutti i cittadini per la collaborazione e l’attenzione verso la tutela del nostro ambiente”.

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