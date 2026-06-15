Biella Rugby, nuovo rinforzo: Marcos De Sanctis entra in rosa

Biella Rugby continua a costruire una rosa ambiziosa e competitiva in vista della prossima stagione annunciando l'arrivo di Marcos De Sanctis, utility back argentino proveniente dal Petrarca Padova, finalista dell'ultimo campionato di Serie A Élite.

Nato a Córdoba (Argentina) il 18 febbraio 1999, De Sanctis è alto 182 centimetri e pesa 90 chilogrammi. Giocatore solido, dinamico e versatile, può ricoprire diversi ruoli nella linea dei trequarti e porta con sé un importante bagaglio di esperienza maturato tra il rugby argentino e quello italiano. La sua crescita rugbistica è iniziata nel Palermo Bajo, storico club della provincia di Córdoba, dove ha compiuto l'intero percorso di formazione giovanile. Le sue qualità gli hanno permesso di conquistare la maglia della Nazionale argentina Under 20, esperienza che ha rappresentato un passaggio fondamentale nella sua carriera e nel suo sviluppo come atleta.

Nella stagione 2021/22 è approdato in Italia, entrando a far parte del Petrarca Padova, una delle società più prestigiose del rugby nazionale. Con la maglia bianconera è rimasto fino al termine dell'ultima stagione, contribuendo al percorso che ha portato il club fino alla finale scudetto disputata contro il Valorugby Emilia. Le motivazioni che hanno spinto De Sanctis a scegliere Biella raccontano la sua volontà di sposare un progetto ambizioso e in continua crescita: "Biella è una società in crescita che vuole continuare a migliorarsi. Mi piace molto e mi identifico con l'ambizione che il club dimostra. Metterò a disposizione della squadra le mie competenze e le mie caratteristiche, portando con me i valori della disciplina, il senso di appartenenza e la capacità di adattarmi a più ruoli in campo".

Caratteristiche che ben descrivono un giocatore capace di interpretare il ruolo con intensità, qualità tecnica e spirito di sacrificio, elementi che rappresentano un valore aggiunto per il gruppo gialloverde. Fuori dal campo, De Sanctis ama dedicare il proprio tempo alle persone a lui più vicine e alle passioni che gli permettono di trovare equilibrio e serenità: "Mi piace trascorrere il tempo libero con gli amici e con la mia fidanzata, passeggiando, ascoltando musica e godendo delle piccole cose che mi danno serenità".

Il direttore sportivo Corrado Musso sottolinea il valore strategico dell'operazione: "Eravamo alla ricerca di un giocatore talentuoso per completare la linea dei trequarti: un utility back moderno e completo, capace di ricoprire con efficacia i ruoli di centro, ala ed estremo. Marcos ha saputo imporsi su una concorrenza di alto livello grazie alle sue qualità tecniche e alla sua versatilità. Le sue caratteristiche offriranno agli allenatori grande flessibilità nella scelta della formazione, consentendo di schierare, settimana dopo settimana, la miglior combinazione possibile mantenendo elevata la qualità in ogni ruolo. A Padova ha sempre dimostrato il suo valore e le sue caratteristiche si sposano perfettamente con il nostro stile di gioco".

Entusiasta anche l'head coach Alberto Benettin, che evidenzia le qualità tecniche e umane del nuovo arrivato: "Marcos è un giocatore di grande talento, proveniente da una realtà importante come il Petrarca. È un utility back affidabile, competente e completo, dotato anche di un ottimo mancino. Porterà a Biella entusiasmo, freschezza e qualità, ma allo stesso tempo una notevole esperienza maturata sia in Argentina sia nel rugby italiano. Siamo convinti che il suo contributo sarà importante per la crescita della squadra e per il raggiungimento dei nostri obiettivi".