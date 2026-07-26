Andorno: Via Galliari cambia volto, in arrivo interventi di manutenzione straordinaria

Nuovi interventi in vista per la viabilità comunale. L’amministrazione ha approvato un’operazione di manutenzione straordinaria su via Galliari, una delle arterie principali del paese, attraverso il diverso utilizzo di alcuni prestiti già contratti con la Cassa Depositi e Prestiti.
La decisione è stata formalizzata con una delibera di Giunta pubblicata all’Albo Pretorio, con l’obiettivo di destinare risorse economiche a lavori necessari per mantenere efficiente il patrimonio viario comunale.
L’intervento rientra nella programmazione dell’amministrazione per la cura delle infrastrutture pubbliche e rappresenta una delle azioni messe in campo per garantire maggiore sicurezza e funzionalità ai collegamenti cittadini.