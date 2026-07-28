Ronco Biellese, la lettera di Marco Zanone: “Ecco perché mi sono dimesso da vicesindaco e consigliere”

Riceviamo e pubblichiamo:

“Giovedì 9 luglio scorso si è verificato per l’ennesima volta un episodio di mancata gestione di problemi interni da parte del sindaco; ciò mi ha portato il 14 luglio a rassegnare le dimissioni dalla carica di vicesindaco e da consigliere. Per rispetto verso coloro che mi hanno votato e per tutti i cittadini di Ronco Biellese, desidero chiarire i motivi che, con profondo rammarico e dispiacere, mi hanno portato a prendere questa decisione.

Le cause della insostenibile situazione che si è venuta a creare e che mai avrei immaginato si sarebbe rivelata di tale portata, sono da ricercare nelle tacite intenzioni di chi fin dall’inizio aveva costituito la lista “Ronco Domani” a cui ero stato invitato a prendere parte e a cui avevo aderito. Secondo questo intendimento il sindaco avrebbe dovuto esercitare un mero esercizio di presenza e qualcun altro adempiere alle sue funzioni. Da questa concezione della funzione di sindaco egli non si è mai discostato, nonostante nell’ambito della giunta sia stato molte volte invitato a modificare il suo comportamento.

In questo contesto, a fronte dell’impegno profuso in questi due anni da parte mia, dall’assessore esterno Sandro Moglia e prima ancora dall’allora vice sindaca Debora Ferrero, teso a rimediare alle evidenti mancanze del primo cittadino non è corrisposto analogo impegno da parte sua. Oltre ad una scarsa presenza in Municipio e ad una scarsa partecipazione alla discussione per la gestione del comune, il sindaco si è sistematicamente sottratto alle decisioni che il suo ruolo prevede, arrivando addirittura a sconfessare in presenza di terzi quanto precedentemente concordato con giunta e segretario creando situazioni critiche e difficili da gestire.

Tutto ciò nella quasi totale mancanza di comunicazione e di propositività. In questi due anni tra mille difficoltà siamo comunque riusciti a rimettere ordine e a correggere importanti criticità ma la situazione sopra descritta persiste rendendo impossibile gestire l’attività comunale in modo proficuo per i cittadini di Ronco, da qui le ragioni delle mie dimissioni.

Desidero ringraziare in questa occasione, innanzitutto i cittadini che votandomi mi avevano espresso la loro fiducia. Un ringraziamento a coloro, consiglieri e dipendenti che hanno dimostrato impegno ed etica nell’adempimento delle loro funzioni, all’assessore esterno Sandro Moglia che seppure entrato in corsa ha dato un contributo fondamentale in questi mesi, ed infine al segretario Dr. Antonio Polimeno per la competenza e correttezza con cui ci ha fin qui guidati”.