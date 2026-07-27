Viaggiare con gli animali domestici: regole e accessori per un trasporto sicuro

Viaggiare con il proprio cane o gatto è un’abitudine sempre più diffusa. Che si tratti di un fine settimana fuori porta o di una vacanza più lunga, è però necessario organizzare lo spostamento nel rispetto della sicurezza, del comfort e del benessere dell’animale.

Negli ultimi anni anche il settore dei trasporti si è adeguato a questa tendenza, introducendo soluzioni più accessibili per chi viaggia con un animale domestico. In automobile, tuttavia, occorre prestare particolare attenzione: un cane o un gatto lasciato libero nell’abitacolo può distrarre il conducente, ostacolarne i movimenti o diventare pericoloso in caso di frenata improvvisa.

Cosa prevede il Codice della Strada

L’articolo 169 del Codice della Strada consente il trasporto di animali domestici purché non costituiscano un impedimento o un pericolo per la guida. Devono quindi essere sistemati in modo da non limitare i movimenti del conducente, la visuale o l’accesso ai comandi del veicolo.

Nel caso di un solo animale, è possibile trasportarlo nell’abitacolo, purché sia adeguatamente controllato e non possa interferire con la guida. A questo scopo si possono utilizzare un trasportino o un sistema di ritenuta idoneo.

Quando gli animali sono più di uno, devono invece essere collocati in apposite gabbie o contenitori, oppure nel vano posteriore separato dall’abitacolo mediante una rete o un divisorio. L’impiego di strumenti adeguati riduce il rischio di distrazioni e tutela sia l’animale sia le persone a bordo.

Gli accessori più adatti

Il trasportino, o kennel, è indicato soprattutto per gatti e cani di piccola taglia. Deve essere collocato in una posizione stabile e fissato in modo da evitare spostamenti durante la marcia.

Per i cani di media o grande taglia che viaggiano sul sedile posteriore possono essere utilizzate apposite imbracature collegate alle cinture di sicurezza. Un’altra soluzione è la rete divisoria, che separa il bagagliaio dal resto dell’abitacolo e consente all’animale di avere uno spazio più ampio.

Il benessere durante il viaggio

Nei mesi estivi è importante evitare temperature troppo elevate e utilizzare l’aria condizionata senza dirigere il flusso direttamente sull’animale. Nei tragitti più lunghi è consigliabile prevedere soste almeno ogni due ore, per permettergli di bere, muoversi e fare i propri bisogni.

Cani e gatti non devono mai essere lasciati soli in un’auto parcheggiata al sole, neppure per pochi minuti, perché la temperatura all’interno dell’abitacolo può aumentare rapidamente e provocare un colpo di calore.

Prima della partenza è inoltre utile abituare gradualmente l’animale alla vettura, effettuando brevi tragitti nei giorni precedenti. Per limitare il rischio di mal d’auto, è consigliabile evitare di somministrargli cibo nelle ore immediatamente antecedenti il viaggio.