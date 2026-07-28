Scuola Pallavolo Biellese, Andrea Maretti rimane a Biella

La Scuola Pallavolo Biellese Monteleone Trasporti comunica un’altra riconferma, questa volta nel reparto centrali della prima squadra. Andrea Maretti è un promettente giocatore, classe 2007. Cresciuto nel GS Pavic Volley di Romagnano Sesia, è sbarcato al PalaPajetta nel 2024 e per lui la prossima sarà la terza annata con i colori arancioblù.

Le parole di Maretti: «Sono molto entusiasta di continuare questo fantastico percorso con la SPB e di aver l’opportunità di far parte del nuovo gruppo. Nella prossima stagione il livello si alzerà molto, quindi anche l’impegno in palestra dovrà essere all’altezza. Sarà un anno importante per la mia crescita personale, non solo come giocatore: sono pronto a fare la mia parte per far sì che la squadra si possa esprimere al meglio. Ringrazio la società e lo staff per questa opportunità che non capita tutti i giorni. È stato fantastico far parte del gruppo che ha conquistato la promozione in B».

Ad accoglierli è il direttore sportivo Oscar Zaramella: «Andrea è un ragazzo giovane, che per quanto dimostrato nell’ultima stagione sportiva ha ampiamente meritato la riconferma in prima squadra. Si ritroverà davanti due centrali esperti come Merlet e Marchiodi, dai quali potrà sicuramente imparare tanto sulla nuova categoria che andrà ad affrontare. L’obiettivo deve essere quello di crescere e perfezionarsi. Da parte nostra, nutriamo la massima fiducia nei suoi confronti».