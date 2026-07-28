Turismo biellese nelle foto d'archivio: la quiete della Colma di Andorno

Questa immagine di Erminio Sella ci conduce sulla Colma di Andorno, un luogo dove la natura si intreccia con la memoria. Tra gli alberi, immersi nella quiete del bosco, sono ritratti Tina, Bianca e Pippo, figli di Vittorio Sella, insieme alla moglie Linda e a Gigetta Savio. La scena restituisce un momento di serenità e condivisione nella quiete del bosco.

Situata a 689 metri di altitudine, la Colma segna il confine tra i comuni di Biella e Andorno Micca e si sviluppa lungo la dorsale che separa la Valle Cervo dal bacino del torrente Strona di Mosso. Il suo nome, diffuso nel Piemonte settentrionale, richiama proprio la posizione elevata, tipica di cime e rilievi.

All’inizio del Novecento questa località godeva di una certa notorietà turistica, apprezzata per i suoi panorami e per la tranquillità dei suoi boschi, elementi che emergono con forza anche in questa fotografia. Ancora oggi, i sentieri che attraversano la zona permettono di raggiungere i vicini centri abitati passando per i boschi. La Colma è attraversata dalla GtB, la Grande traversata del Biellese, un lungo itinerario escursionistico che percorre tutta la provincia di Biella a quota medio-bassa.