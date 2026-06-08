Magnano, avviata la raccolta dei rifiuti organici

A Magnano cambia la gestione dei rifiuti. Dal 6 luglio 2026 è attiva la raccolta differenziata della frazione organica, in applicazione degli obblighi di legge che prevedono la separazione dell’organico dall’indifferenziato.
Il servizio prevede la collocazione di nuovi contenitori più piccoli, a due ruote, vicino ai cassonetti dell’indifferenziato con calotta. Al loro interno potranno essere conferiti scarti e avanzi di cucina, utilizzando sacchetti compostabili come quelli in uso nei negozi e nei supermercati.
La raccolta viene istituita per consentire la separazione dell’organico anche ai cittadini che non possono iscriversi all’Albo dei Compostatori. Gli iscritti all’Albo potranno comunque conferire saltuariamente nei contenitori i rifiuti organici non adatti al composter, come ossa di carne e lische di pesce.
Il Comune ricorda inoltre che il compostaggio domestico, con relativa iscrizione all’Albo comunale, resta la forma di gestione più sostenibile per scarti e avanzi di cucina e permette di ottenere un’agevolazione economica sulla bolletta della TARI.
Per aderire al compostaggio domestico è possibile richiedere al Comune l’attribuzione di un composter e scaricare la guida pratica dal sito internet di Cosrab.