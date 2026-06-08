Biella Rugby protagonista a Rovigo nella 50ª edizione del Milani

Si chiude con un quarto posto di prestigio l’esperienza del Biella Rugby Club alla 50ª edizione del Torneo Aldo Milani, storica manifestazione giovanile disputata allo stadio Mario Battaglini di Rovigo. I giovani gialloverdi hanno sfiorato il podio al termine di un percorso positivo, segnato da prove convincenti e gare combattute.

Nel girone eliminatorio Biella ha conquistato il primo posto grazie ai successi contro Bologna Rugby Club, battuto 12-10, e Rugby Vicenza, superato 28-5. In semifinale il cammino dei biellesi si è interrotto contro il Cus Padova, vittorioso per 21-10. Nella finale per il terzo posto, invece, il Rugby Riviera 1975 si è imposto 13-7 al termine di una sfida equilibrata.

La vittoria finale del torneo è andata alla Monti Rugby Rovigo Junior, che ha superato il Cus Padova 10-0, tornando ad aggiudicarsi il Trofeo Aldo Milani dopo l’ultimo successo del 2016.

Per il Biella Rugby Club è arrivata anche una soddisfazione individuale: Lucio Balducci ha ricevuto la 24ª Targa Andrea Dal Martello, assegnata al miglior giocatore della linea dei trequarti.

L’edizione numero 50 del Torneo Aldo Milani ha visto in campo formazioni provenienti da diverse realtà italiane e internazionali, con incontri spesso decisi da scarti minimi sui tre campi dello stadio Battaglini.

Per i giovani biellesi resta un bilancio positivo, con la consapevolezza di aver competuto fino alle battute finali in una delle manifestazioni giovanili più significative del panorama rugbistico.