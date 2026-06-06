Giovedì si corre per il Giro podistico di Sordevolo - Trofeo Pasquale Leonardi

Giovedì 11 giugno si correrà la 39a edizione del Giro podistico di Sordevolo - Trofeo Pasquale Leonardi.
Il programma prevede il ritrovo dalle ore 18 presso la sede A.N.A. in Sordevolo, via Devalle Bona; alle 19.30 minigiro di 600 metri per bambini. Alle 20 è prevista la partenza della gara e alle 20.10 la corsa non competitiva.
Iscrizione: preiscrizione via email a sordevolese@gmail.com entro le ore 24 di lunedì 8 giugno (8 euro), oppure sul luogo il giorno della gara (10 euro); per la corsa non competitiva, iscrizioni il giorno della gara (3 euro); il minigiro è gratuito, gradita, per motivi organizzativi, la preiscrizione.
Per ulteriori informazioni contattare Pietro Magliola cell. 3206795274