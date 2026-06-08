Ucid Biella a Vigliano Biellese: incontro spirituale alla Mater Misericordiae

In vista della pausa estiva, è in programma un momento di raccoglimento presso la casa “Mater Misericordiae” della comunità dei Figli di Dio, a Vigliano Biellese.

L’appuntamento è fissato per sabato 20 giugno, alle 10.30. La mattinata prevede una riflessione condivisa e un incontro con i confratelli della comunità, seguiti da un semplice pranzo conviviale. La conclusione è prevista intorno alle 13.30. La sede si trova in via per Chiavazza 30, nei pressi del Castello di Moncavallo. Per l’occasione sarà possibile accedere in auto fino al parcheggio vicino alla struttura; lungo il percorso saranno presenti apposite indicazioni.

La comunità, fondata da Don Divo Barsotti, è presente da molti anni a Vigliano Biellese e anima un’intensa vita spirituale, in un contesto agreste e collinare di particolare suggestione.