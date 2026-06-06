La pioggia non rovina la gara, oltre 100 runners alla StraValdengo 2026 FOTO

Nemmeno la pioggia battente ha frenato l’entusiasmo degli oltre 100 runners che, nella serata di giovedì 4 giugno, hanno preso parte alla 36° edizione della StraValdengo, organizzata dall’ASD Winter Brich Valdengo (in collaborazione con il Gruppo Amici Sportivi di Valdengo) e dedicata alla memoria di Primo Braga e Piero Varini.

Alla fine, è giunto primo al traguardo Diego Poletto, seguito a ruota da Francesco Nicola e Nicolò Fontana. Tra le donne, invece, ha spiccato Monica Cibin: alle sue spalle la coppia formata da Monica Moia e Giuseppina Feo.