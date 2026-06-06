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Running e Trail | 06 giugno 2026, 12:20

La pioggia non rovina la gara, oltre 100 runners alla StraValdengo 2026 FOTO

La pioggia non rovina la gara, oltre 100 runners alla StraValdengo 2026 (foto di Federica Dovana)

La pioggia non rovina la gara, oltre 100 runners alla StraValdengo 2026 (foto di Federica Dovana)

Nemmeno la pioggia battente ha frenato l’entusiasmo degli oltre 100 runners che, nella serata di giovedì 4 giugno, hanno preso parte alla 36° edizione della StraValdengo, organizzata dall’ASD Winter Brich Valdengo (in collaborazione con il Gruppo Amici Sportivi di Valdengo) e dedicata alla memoria di Primo Braga e Piero Varini. 

Alla fine, è giunto primo al traguardo Diego Poletto, seguito a ruota da Francesco Nicola e Nicolò Fontana. Tra le donne, invece, ha spiccato Monica Cibin: alle sue spalle la coppia formata da Monica Moia e Giuseppina Feo.

g. c.

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