Camminan Mangiando torna a Portula, ha ottenuto il riconoscimento “EcoEvent” di Plastic Free

Domani, domenica 7 giugno, la Pro Loco di Portula A.P.S. organizza la 3ª edizione della “Camminan Mangiando”, realizzata in collaborazione con i ristoratori locali. Si parte alle 10.30 dal parcheggio di Granero.

L’evento avrà l’onore di ottenere il riconoscimento “EcoEvent” di Plastic Free, diventando il primo evento della provincia di Biella a ricevere questa importante certificazione. La giornata si aprirà con un momento di sensibilizzazione dedicato ai partecipanti, durante il quale verranno illustrate le motivazioni che hanno portato alla scelta di organizzare un evento sostenibile e l’importanza di contrastare l’inquinamento ambientale.

A tutti gli iscritti sarà inoltre consegnato un utile gadget pensato per ridurre l’utilizzo della plastica durante la manifestazione. Lungo il percorso, le bevande saranno distribuite in bottiglie di vetro e servite in bicchieri compostabili oppure nelle borracce personali dei partecipanti. Anche il cibo verrà servito esclusivamente in piatti compostabili.

In ogni tappa saranno presenti appositi contenitori per la raccolta differenziata, chiaramente identificati e facilmente accessibili. Meno rifiuti, più rispetto per la natura: un impegno concreto per la tutela dell’ambiente e per la promozione di buone pratiche sostenibili. Perché il futuro dell’ambiente dipende dalle scelte che facciamo oggi, insieme.