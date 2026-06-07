Riascoltati per voi: Marilyn Manson – Antichrist Superstar (1996)

Dopo il buio elegante e controllato dei Depeche Mode, questa settimana il nostro viaggio fa un salto violento, rumoroso e a dir poco disturbante. Ci troviamo nel 1996, un anno in cui la musica alternativa è ormai entrata nel mainstream, ma c’è ancora spazio per qualcosa che faccia davvero paura. “Antichrist Superstar” non è solo un album: è uno schiaffo forte (anzi, fortissimo), una provocazione continua, un disco che divide e che non cerca mai di piacere a tutti. Marilyn Manson prende tutto ciò che dà fastidio all’America benpensante degli anni ’90 e lo mette al centro della scena. Religione, potere, fama, violenza, controllo: niente viene risparmiato. Il risultato è un album estremo, ma anche molto più pensato e costruito di quanto si creda ad un primo ascolto. Gentili lettori, benvenuti al ventitreesimo appuntamento con la rubrica settimanale “Riascoltati per voi”.

“Antichrist Superstar” è un concept album oscuro e aggressivo, diviso idealmente in tre parti che raccontano una trasformazione: da individuo debole e umiliato a figura potente e distruttiva. È una storia metaforica, raccontata con immagini forti e spesso scomode, ma sempre coerenti. Musicalmente siamo nel territorio dell’industrial metal: suoni freddi, chitarre che fanno male, ritmi meccanici e frenetici con atmosfere molto claustrofobiche. Tutto è studiato per creare disagio, tensione e inquietudine.

In questo album, Marilyn Manson costruisce definitivamente il suo personaggio pubblico.

La voce cambia continuamente: a volte è sussurrata, altre urlata, molto spesso distorta. Non canta per essere “bello”, ma per colpire, per provocare una reazione in chi lo sta ad ascoltare. Dietro allo shock iniziale, però, c’è anche un lavoro preciso sull’interpretazione: ogni brano ha un tono, un ruolo, un peso all’interno del racconto.

Sì, il suono è duro ma allo stesso tempo è controllato. Il disco è potentissimo, ma non caotico. Le chitarre sono decisamente aggressive, la batteria è martellante, l’elettronica rende tutto freddo e disumano. È un suono che sembra industriale, quasi “di fabbrica”, perfetto per il messaggio che vuole trasmettere. Tutto ciò è stato affidato alla produzione di Trent Reznor (non uno chiunque), che dà al disco un suono compatto, freddo e spietato.

Cari lettori, questo non è un album da ascolto casuale, meglio affrontarlo tutto d’un fiato, magari in un momento di rabbia, frustrazione o pura necessità di sfogarsi. Non serve alzare il volume al massimo: quello che conta è entrare nell’atmosfera e seguirne il percorso fino alla fine. È un disco che va ascoltato con la consapevolezza del contesto in cui è nato.

“Antichrist Superstar” è uno degli album simbolo degli anni ’90 più estremi. E’ stato in grado di influenzare moltissime band, ha fatto discutere, ha scandalizzato, ma soprattutto ha dimostrato che anche nel mainstream poteva esistere musica scomoda, concettuale e disturbante. Che piaccia o no, è un disco che ha segnato un’epoca.

I miei brani preferiti sono: "The Beautiful People", "Dried Up, Tied and Dead to the World", "Tourniquet", "Deformography", "Antichrist Superstar" e "The Reflecting God".

Voto: 9

Tracce:

1) Irresponsible Hate Anthem

2) The Beautiful People

3) Dried Up, Tied and Dead to the World

4) Tourniquet

5) Little Horn

6) Cryptorchid

7) Deformography

8) Wormboy

9) Mister Superstar

10) Angel with the Scabbed Wings

11) Kinderfeld

12) Antichrist Superstar

13) 1996

14) Minute of Decay

15) The Reflecting God

16) Man That You Fear

Durata: 77 minuti.

Formazione:

- Marilyn Manson – voce, chitarra, flauto di Pan.

- Daisy Berkowitz – chitarra solista e chitarra ritmica.

- Twiggy Ramirez – chitarra solista e ritmica, chitarra acustica, basso.

- M.W. Gacy – tastiera, loop, altri pezzi originali di informazioni audio a 16 bit.

- Ginger Fish – batteria, programmazione.

Dopo aver ascoltato le ultime note, ci congediamo da “Antichrist Superstar” dei Marilyn Manson, il disco che per questa settimana è stato la nostra macchina del tempo. Questo nostro viaggio non è mai statico; ogni riascolto svela una nuova strada, un nuovo dettaglio nascosto che merita di essere visitato. Fatemi sapere le vostre impressioni, i vostri ricordi e le vostre riflessioni.

Grazie per aver condiviso la rotta anche questa settimana, il prossimo vinile è già sul piatto. A presto!