Lo sport è protagonista a Valdengo, al via i giochi intercomunali FOTO

Lo sport è protagonista assoluto nel comune di Valdengo. Nel primo pomeriggio di oggi, 6 giugno, sono iniziati i giochi intercomunali che vedono in campo i giovani di alcune scuole biellesi, pronti a sfidarsi in varie discipline sportive, come la resistenza, il lancio del peso e il salto in lungo e in alto.

Ad assistere alle diverse sfide in programma molte famiglie, giunte al campo sportivo di Valdengo per incitare i propri cari dalle tribune. Prima dell’inizio delle competizioni, si è tenuta la sfilata delle squadre, con l’esecuzione dell’inno d’Italia e la cerimonia dell’alzabandiera, seguite dall’accensione del braciere olimpico, la benedizione di don Luigi Bellotti (parroco del paese) e la lettura del giuramento dell’atleta.

Nelle stesse ore, si sta disputando anche il torneo semilampo di scacchi organizzato dallo Scacchi Club Vallemosso - Biella. I risultati finali delle singole prove saranno pubblicati nel seguente portale: clicca qui.