Amici del Kart-Biella a Borgo Valsugana per il 14° Valsugana Historic Rally

L’equipaggio numero 50, formato da Paolo Drago e Alberto Pincin su Porsche 911 RS, ha preso parte al 14° Valsugana Historic Rally – C.I.R.A.S., disputato il 5 e 6 giugno 2026 a Borgo Valsugana.

Alla terza uscita, Drago e Pincin hanno portato a termine una gara intensa e ricca di emozioni, chiudendo al 28° posto assoluto, al 6° di Gruppo e al 5° di Classe.

A rendere particolarmente impegnative le otto prove speciali è stato il meteo instabile, con condizioni in continuo cambiamento tra asciutto, umido e pioggia battente. Una situazione complessa, che ha visto il ritiro di 40 equipaggi.

Determinante anche l’intesa tra Drago-Pincin e il team di Andrea Chiavenuto, composto da professionisti del settore, che ha permesso una gestione tecnica accurata tra assetto e scelta degli pneumatici.

Il risultato ottenuto lascia buone sensazioni in vista del prossimo appuntamento, il Rally della Lana Storico, in programma il 26 e 27 giugno 2026.