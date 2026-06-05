Leila Olimi, doppietta a Capo di Ponte e resta in testa al campionato FOTO

Weekend da protagonista per la giovane pilotessa biellese Leila Olimi, che domenica 31 maggio a Capo di Ponte, in provincia di Brescia, ha conquistato entrambe le prove della terza e quarta tappa del Campionato Italiano Minienduro.

La manifestazione, organizzata dal Moto Club Sebino insieme al promoter Offroadproracing, si è svolta nello scenario della Val Camonica. Le condizioni di gara non sono state semplici: il caldo e la polvere hanno reso particolarmente impegnativi i percorsi, caratterizzati da visibilità ridotta, sassi smossi e tratti sabbiosi che hanno messo alla prova i quasi 160 piloti al via.

Nonostante le difficoltà, Leila Olimi ha dominato la categoria 125 Femminile, imponendosi in entrambe le giornate e vincendo ben 17 prove speciali cronometrate su 18. Un risultato che conferma il talento e la preparazione della giovane atleta biellese, particolarmente efficace sui tracciati più tecnici.

Alle sue spalle si sono classificate Sofia Pilati del Moto Club Ammotora, seconda, e Giorgia Zaro del Moto Club Green Pistons, terza.

Grazie alla doppia vittoria, Olimi consolida la propria leadership nella classifica generale del Campionato Italiano Minienduro. Con 80 punti pieni guida la graduatoria davanti a Sofia Pilati, ferma a quota 68, e a Giorgia Zaro, che segue con 60 punti.

La prossima e ultima prova del Campionato Italiano è in programma a fine agosto ad Arsiè, in provincia di Belluno. Nel frattempo la stagione proseguirà con il Trofeo Interregionale Mario Ferrero, che tornerà domenica 14 giugno a Sezzadio, in provincia di Alessandria, per la seconda tappa del calendario.