Biella Motor Team, dopo il Rally Lana Revival si torna in gara FOTO

Anche la scuderia Biella Motor Team lo scorso weekend ha voluto partecipare con i suoi tesserati alla quarta edizione del Rally della Lana Revival. La manifestazione, promossa dall’Automobile Club Biella ha visto circa 275 vetture storiche impegnate a ripercorrere le prove speciali che hanno fatto la storia della gara biellese ed una massiccia presenza di spettatori lungo le strade nelle ore notturne.

La scuderia era presente con gli equipaggi Ciocchetti-Pietracatella (Cobra Mk III), Vasino-Roggia su Porsche 356, Airoldi-Pitton (Lancia Stratos), Decadenti-Casotto (Renault 8 Gordini), Sartori-Mazzon (Fiat X1/9), Pasqual-Sella (Fiat X1/9), Ferron-Ferron su Opel Kadett GT/E, Ribaldone-Chiappo (Lancia Beta Montecarlo), Pavan-Coggiola (Ford Sierra RS Cosworth), Vescovo-Vescovo (Renault Clio RS), Devivo-Giacci (Mazda Miata MX5), Di Tullio-Romani su Opel Kadett GT/E, Scatà-Romerio (Lancia Delta Integrale), Di Tullio-Di Tullio (Opel Manta GT/E), Francini-Francini su Peugeot 106 Rallye, Mele-Feudaroli (Fiat 600 Sporting), Botto-Botto su Citroën C2 VTs, Strobino-Orleoni (Renault Clio RS Trophy), Napoletano-Furfaro (Mercedes S 45 AMG) e Battaglin-Filippone su Renault Clio.

Nello stesso weekend Giovanni Baldi ha ottenuto il terzo posto nello slalom per auto storiche Susa-Moncenisio a bordo di una Fiat 124 Abarth.

Sabato 6 giugno la scuderia sarà impegnata al Valsugana Historic Rally, gara trentina valida per il Campionato Italiano Rally Auto Storiche. La Biella Motor Team si presenta con Stefano Prosdocimo e Diego Pontarollo su una Porsche 911 Carrera RSR del 2° Raggruppamento, Luca Valle e Cristiana Bertoglio che fanno parte del 3° Raggruppamento al volante di una Porsche 911 SC, Marco Maiolo e Maria Teresa Paracchini portano in gara una Porsche 911 RSR del 2° Raggruppamento mentre Enzo Borini e Nicolò Ciancia Mercandino affrontano le prove speciali su una Opel Ascona B del 3° Raggruppamento.