Graglia, “Fiori e Motori”: una domenica tra passione, amicizia e territorio FOTO

Graglia, “Fiori e Motori”: una domenica tra passione, amicizia e territorio

Domenica 31 maggio Graglia ha ospitato con grande successo “Fiori e Motori”, una manifestazione che ha saputo unire la passione per le auto storiche alla voglia di stare insieme e valorizzare il territorio.

L'evento è stato reso possibile grazie alla collaborazione tra volontari, Comune, Confraternita e alcuni esercenti locali, che hanno contribuito all'organizzazione della giornata offrendo ai partecipanti la colazione inclusa nell'iscrizione e un punto ristoro per il pranzo conclusivo.

La manifestazione ha richiamato una trentina di auto storiche, affiancate da alcune moderne Abarth, dando vita a una piacevole esposizione che ha attirato appassionati e curiosi. L'atmosfera è stata quella di un ritrovo tra amici e simpatizzanti, all'insegna della condivisione e della convivialità.

A rendere ancora più speciale la giornata è stata la visita al Birrificio Elvo, che ha accolto i partecipanti permettendo loro di conoscere da vicino la realtà produttiva locale. La mattinata si è poi conclusa con un ricco aperitivo offerto dalla Pro Loco di Muzzano, molto apprezzato da tutti i presenti.

La risposta del pubblico ha superato ogni aspettativa: le richieste di partecipazione sono state così numerose che, per motivi organizzativi e di spazio, è stato necessario rinunciare ad accogliere alcuni equipaggi, con grande rammarico degli organizzatori.

Proprio per questo motivo, il ringraziamento va a tutti coloro che hanno contribuito alla riuscita dell'iniziativa: volontari, amministrazione comunale, associazioni, attività del territorio e naturalmente tutti i partecipanti, che con il loro entusiasmo hanno trasformato una semplice domenica in una bellissima occasione di incontro.



