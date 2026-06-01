Motori, Ambiente e Biocarburanti: il Liquid Park di Green Ark si presenta al 4° Rally della Lana Revival FOTO e VIDEO

Biella, 1 giugno 2026 – La passione per i rally e la motoristica, l’attenzione per le radici della cultura automobilistica e un profondo legame con i temi ambientali sono i punti di giunzione che accomunano ACI Biella, il 4° Rally della Lana Revival (1976-2026) e Green Ark, main sponsor dell’evento. Appena prima della partenza del rally storico di sabato 30 maggio, Marcello Guelpa, fondatore dell’azienda Green Ark, ha presentato in anteprima mondiale il Liquid Park, un progetto sostenibile ideato con l’obiettivo di purificare l’aria e supportare la produzione dei biocarburanti.

Green Ark, con l’obiettivo di garantire alle future generazioni aria pulita, ha sviluppato il Liquid Tree, un albero liquido di colore verde che rappresenta un’avanguardia per la tutela dell’ambiente. Produce ossigeno e riduce le emissioni di anidride carbonica avvalendosi delle microalghe, gli organismi responsabili della produzione della maggior parte dell’ossigeno che respiriamo fin dall’origine della vita sulla Terra.

Il Liquid Park, basato sugli stessi principi del Liquid Tree, è un fotobioreattore che costituisce una soluzione innovativa per un futuro più attento all’impronta carbonica (carbon footprint). In grado di produrre l’equivalente in ossigeno di un bosco di querce di 6.000 metri quadrati, è una tecnologia capace di dare continuità a una tradizione motoristica ben consolidata, come ha dichiarato Marcello Guelpa: “Sono certo che le microalghe siano in grado di fare la differenza: sono tra gli organismi che hanno dato origine alla produzione di ossigeno agli albori della vita sulla Terra. Oggi possono contribuire alla produzione di biocarburanti, affiancando le già esistenti bioraffinerie di ENI. Terranno acceso il rombo della Stratos che la nostra generazione, come quelle precedenti, tanto ama”.

La presentazione si è tenuta di fronte ad autorità, a piloti di rally e a un pubblico appassionato di motori, accorso per assistere alla partenza delle autovetture partecipanti lo stesso pomeriggio. A intervenire anche il Dottor Giuliano Regonesi, biologo ricercatore a capo di un team internazionale di ricerca e innovazione che ha fondato la società Microalgaex e ha collaborato al progetto di Green Ark. Inoltre, sul palco è salita la squadra di calcio biellese “Fulgor Valdengo”, con una nuova divisa che reca il logo di Green Ark sul petto: un simbolo del legame tra Green Ark e il futuro delle nuove generazioni.

Per maggiori informazioni su Green Ark e sulle sue iniziative consultare la pagina Facebook o visitare il sito www.green-ark.it .



